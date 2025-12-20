Amici, anticipazioni domenica 21 dicembre: sfide, eliminazioni e giudici

Il pomeridiano di Amici torna in onda domenica 21 dicembre con l’ultima puntata del 2025 prima della lunga pausa natalizia. Come ogni domenica, Maria De Filippi condurrà una puntata ricca di sfide, gare, discussioni tra gli insegnanti e prove da superare per gli allievi per i quali il serale si avvicina.

Come svelano le anticipazioni di Superguidatv, durante l’ultima puntata dell’anno, alcuni allievi hanno vissuto momenti difficili. Non tutti, infatti, trascorreranno delle festività tranquille perché alcuni, al rientro, rischieranno di lasciare definitivamente la scuola a causa di una sfida. Sono ben quattro gli allievi che, dopo la gara di canto e di ballo hanno dovuto indossare la maglia rossa della sfida. Un’altra allieva, invece, rischia di dover rinunciare al proprio sogno a causa di una decisione della propria insegnante.

Amici: cosa accadrà nella puntata del 21 dicembre 2025

La puntata di Amici in onda domenica 21 dicembre è stata registrata il 18 dicembre e, come svelano le anticipazioni di Superguidatv, i giudici della gara di canto e di ballo sono stati Arisa, Garrison e Angelo Madonia. Al termine delle rispettive gara, sono finiti in sfida Opi e Riccardo per il canto, Anna e Giorgia per il ballo.

Uno dei momenti clou della puntata riguarda Flavia, la cantante della squadra di Anna Pettinelli che, dopo aver espresso la paura di dover lasciare la scuola dopo essersi piazzata all’ultimo posto nella classifica di gradimento del pubblico, si è ritrovata davanti alla cattedra della propria insegnante vedrà concretizzarsi i propri timori.

Anna Pettinelli, dopo aver voluto Flavia nella propria squadra, non ha nascosto di avere dei dubbi sulla giovane cantante vedendo in lei una persona non troppo sicura e pronta per affrontare una prova importante come quella di Amici. Flavia, però, ribatte spiegando che, a 19 anni, è normale non sentirsi sicuri. La Pettinelli, però, non essendo sicura di volerla portare avanti è decisa a sospenderle la maglia. Flavia non ha accettato la scelta della propria insegnante e ha chiesto di potersi esibire prima della decisione definitiva.

Una proposta, quella di Flavia, che viene accettata: la cantante, così, si è esibita nuovamente ma la Pettinelli è rimasta ferma sulla propria posizione sospendendole la maglia. La puntata di domenica, poi, vedrà il ritorno nella scuola di Jacopo Sol, allievo della scorsa edizione che si esibirà sulle note di Gran finale.

Nel corso della puntata, poi, spazio all’amicizia nata tra Gard e Lorenzo, entrato nella scuola da poco tempo: per far sedere vicini i due allievi, Maria De Filippi ha deciso anche di cambiare la disposizione dei banchi. Nessuna svolta, invece, per Emiliano a cui Emanuel Lo ha assegnato un compito in risposta a quello assegnato da Alessandra Celentano ad Alessio.