Amici, anticipazioni domenica 16 novembre: ospiti, sfide e eliminazioni, perchè Paola non c’è

Cosa succederà nella puntata di Amici 25 in onda la prossima domenica, 16 novembre? Ecco cosa rivelano le anticipazioni e perché Paola non ci sarà.

Giovedì 13 novembre è stata registrata la puntata dell’appuntamento pomeridiano di Amici 25. La puntata andrà in onda alle 14 di domenica 16 novembre su Canale 5. Gli allievi dello storico talent condotto da Maria De Filippi sono scesi in pista nel pomeriggio per cimentarsi nelle sfide e sottoporsi al giudizio dei professori della scuola e dei giudici.

Ad accomunarli un solo obiettivo: conservare la maglia e il banco della scuola di Amici fino al serale che porterà alla finale. Ecco cosa è successo nelle sfide della puntata che ha ospitato come sempre alcuni importanti personaggi del mondo dello spettacolo e che andrà in onda domenica prossima. Qual è stato l’esito dell’esami di Opi? E perché Paola non si è sottoposta alla sfida?

Amici 25, anticipazioni domenica 16 novembre: ospiti, sfide tra gli allievi, eliminazioni, l’assenza di Paola

Le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv rivelano che nella puntata in onda domenica 16 novembre gli spettatori non assisteranno ad alcuna eliminazione. Opi ha superato l’esame. Il cantante ha ottenuto la sufficienza da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. I professori, dopo un’animata discussione, hanno deciso di confermarlo nella scuola.

Niente sfida invece per Paola, assente dalla puntata. Il vincitore della gara di canto è risultato Gard, che ha conquistato il primo posto. All’ultimo posto è finita Michelle che andrà in sfida la prossima settimana insieme a Riccardo, offertosi volontariamente di indossare la maglia rossa. Di nuovo in sfida anche Maria Rosaria, arrivata all’ultimo posto nella gara di ballo.

Stesso destino (sfida) per Pierpaolo, per volontà della maestra Alessandra Celentano. Nella puntata registrata giovedì scorso ha avuto luogo la presentazione degli inediti di Michelle, Gard, Angie, Plasma e Opi. Successivamente gli allievi si sono esibiti sui brani preparati negli ultimi giorni durante le gara e le sfide.

Valentina ha cantato La Cura mentre Michele si è esibito sulle note di I survive. Angie ha dato la sua interpretazione di Paracetamolo, Riccardo ha cantato Sono solo parole. Invece Michelle ha cantato Baby one more time. Per quel che concerne i ballerini, Alex ha danzato sulle note di Bailando, Emiliano ha fatto lo stesso con Pregherò.

Alessio invece ha danzato insieme a Giulia Stabile sulle note di Ex di Elodie e Irama. Le anticipazioni di SuperGuidaTv si soffermano anche sugli ospiti della puntata del 16 novembre di Amici 25. A giudicare gli allievi del team canto gli spettatori troveranno il cantante e compositore Ermal Meta, vincitore a Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro.

Accanto a lui ci sarà anche il presentatore Alessandro Cattelan. I giudici delle sfide dei giovani ballerini della scuola di Amici saranno invece Giuseppe Gioffrè e Mariottini. Ermal Meta poi si esibirà sulle note della canzone Io ti conoscono. Anche Eddie Brock tra gli ospiti della serata. Il cantautore romano famoso sui social presenterà il singolo Non è mica te.