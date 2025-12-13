Amici, anticipazioni domenica 14 dicembre: ospiti, giudici, eliminazioni

La corsa verso il Serale non rallenta e le puntate di Amici procedono a tutto spiano lasciando qua e là emozioni, vittorie e purtroppo eliminazioni. Non è però il caso, almeno per ciò che riguarda gli addii dell’ultima registrazione, che ci anticipa cosa andremo a vedere nella puntata di domenica 14 dicembre. La classe è entrata nella fase più delicata, quella in cui ogni performance pesa e ogni errore può ribaltare classifiche e certezze.

Anche questa settimana non mancheranno le sorprese, con gli allievi che arrivano alla dodicesima puntata con alle spalle confronti, prove difficili e una crescente pressione. Alcuni, finiti a rischio nei giorni precedenti, si giocheranno il tutto per tutto nella speranza di conservare il banco, mentre altri affronteranno le gare interne di canto e ballo per evitare di scivolare nelle ultime posizioni.

Ospiti e giudici: chi arriva in studio

A valutare le esibizioni della settimana saranno volti noti sia al mondo della musica sia della danza. Per il canto arrivano Orietta Berti e Michele Bravi, mentre il comparto danza sarà supervisionato da Maura Paparo e Rebecca Bianchi. Una formazione variegata che garantirà tre ingredienti indispensabili per il successo: competenza, rigore e sensibilità artistica. Gli ospiti musicali della puntata invece saranno Carl Brave e l’ex allievo Luk3, entrambi pronti a presentare i nuovi singoli. Per il pubblico del programma, il ritorno di Luk3 rappresenta una sorta di passaggio di testimone tra ex concorrenti e nuova generazione.

Ovviamente al centro della puntata ci sono le sfide che riguardano gli allievi rimasti in sospeso dalla puntata precedente. La ballerina Giorgia riesce a difendere il proprio banco ottenendo il via libera dalla giuria esterna. Lo stesso vale per Plasma, che prevale nella sua sfida con un brano inedito. Ciò significa che questa settimana, la puntata si chiude senza eliminazioni.

Lo scenario cambia, però, con le nuove gare interne. Le classifiche definiscono i prossimi allievi a rischio: per il canto, la posizione più bassa spetta ad Angie, mentre per il ballo, Giorgia finisce nuovamente sul fondo. A loro si aggiungono Gard e Paola, che hanno scelto di rimettersi in gioco volontariamente per testare i propri progressi. La competizione canora vede Caterina dominare la settimana grazie a un’interpretazione sicura. Subito dietro Riccardo, che conferma così la sua crescita.

Molto più travagliata la performance di Valentina, che ha affrontato un momento di fragilità sul palco, cambiando brano più volte ma decidendo comunque di restare in gara. Passando alla sezione danza vedremo Emiliano in testa grazie a un’esibizione solida, seguito da Pierpaolo e Alex. Le ultime posizioni, invece, confermano un trend già noto: Paola, Anna e soprattutto Giorgia, che chiude la classifica per la seconda settimana consecutiva.

Il compito più discusso della settimana è quello assegnato da Alessandra Celentano ad Alessio: un passo a due con Giulia Pauselli. L’esercizio divide i professori, in particolare Lorella Cuccarini, che ne contesta la proporzione fisica. La situazione porta a un confronto serrato tra le due docenti. Nel mezzo, l’intervento di Emanuel Lo, che chiede di far eseguire lo stesso compito anche a Emiliano per valutare equamente le capacità. Ma per tutti i dettagli non resta che attendere domenica.