Amici, anticipazioni 18 gennaio: le sfide, i giudici, chi è stato eliminato

Manca poco ad una nuova puntata di Amici: domenica 18 gennaio gli spettatori potranno assistere a nuovi colpi di scena, nuove classifiche e momenti di tensione che terranno incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Come sempre Super Guida Tv anticipa i momenti più emozionanti dell’ultima registrazione, arrivata dopo giorni particolarmente complicati che hanno visto la scuola svuotarsi progressivamente con addii inaspettati e momenti di commozione generale.

I fan più impazienti si chiedono: chi ha conquistato i giudici? Ma tra gli allievi c’è anche chi rischia di dover abbandonare definitivamente il programma.. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata in arrivo.

Nessuna eliminazione: tutti salvi (per ora)

La notizia che farà felici i fan è che stavolta non ci sono stati drammatici abbandoni. Dopo tre dolorosi addii consecutivi che hanno scosso il programma nelle scorse settimane, questa registrazione ha regalato una tregua agli allievi e al pubblico. Tutti coloro che erano finiti nel mirino delle sfide sono riusciti a mantenere il proprio banco, dimostrando ancora una volta il loro valore.

Tra chi ha respirato aria di sollievo ci sono sicuramente due nomi che erano particolarmente sotto pressione. In un’atmosfera tesa con la tensione alle stelle, alla fine il verdetto ha sorriso a entrambi, permettendo loro di continuare il percorso nella scuola. Parliamo ovviamente di Valentina e Pierpaolo.

Se questa puntata non vedrà eliminazioni, lo stesso non si potrà dire per le prossime. Ben quattro allievi sono stati infatti convocati per affrontare delle prove decisive che metteranno in discussione la loro permanenza nel talent. Ossia Maria Rosaria, Lorenzo, Angie e lo stesso Pierpaolo. E’ chiaro che i professori non stanno risparmiando nessuno e che la selezione si fa sempre più serrata man mano che ci avviciniamo alle fasi finali del programma.

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà sicuramente la presentazione degli inediti dei concorrenti. Domenica avremo modo di ascoltare in anteprima assoluta i pezzi originali che ciascun cantante ha preparato per mostrare la propria identità artistica. Dieci canzoni, dieci storie diverse.

La competizione canora è stata giudicata da Brunori SaS, che ha premiato Gard e Plasma: entrambi gli allievi hanno conquistato a pari merito la vetta della classifica. Purtroppo non tutti hanno brillato: Angie ha visto la sua esibizione rovinata dall’ansia, mentre Lorenzo e Valentina si sono ritrovati nelle posizioni più basse della graduatoria. Per quanto riguarda la sezione danza, a valutare le performance è stata chiamata Rossella Brescia, che non si è lasciata sfuggire nessun dettaglio tecnico. Il primo posto è andato a Emiliano che ha impressionato per precisione e pulizia nei movimenti, confermandosi tra i favoriti di questa edizione.

Grande sorpresa per la nuova arrivata Kiara, che, alla sua seconda settimana nella scuola, si è già piazzata in seconda posizione conquistando particolarmente Emanuel Lo. In fondo alla classifica, invece, Alex, Alessio e Pierpaolo si trovano ora in bilico: dovranno dare il massimo nelle prossime puntate per evitare brutte sorprese.