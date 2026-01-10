Amici, anticipazioni 11 gennaio: 2 eliminati, le sfide, i giudici, la classifica

Nuove tensioni, decisioni che fanno discutere e classifiche ribaltate: nella scuola più famosa della tv nulla è come sembra

Il nuovo anno si apre con un clima tutt’altro che disteso negli studi di Amici: il ritorno alla sala prove è stato carica di aspettative e nervosismo. E non c’è da meravigliarsi visto che il Serale ormai è sempre più vicino. Le prime registrazioni del 2026, come si legge su Guida TV, hanno mostrato dinamiche interne un pò più complesse del solito con i professori che stringono il cerchio e con il livello delle esibizioni che si alza ulteriormente.

La puntata in onda domenica 11 gennaio promette infatti di lasciare il segno. Tra sfide decisive, polemiche accese e classifiche che riscrivono gli equilibri, il talent di Canale 5 torna a far parlare di sé con un appuntamento destinato a dividere pubblico e addetti ai lavori. I giudici sono Mara Sattei e Nicolò Filippucci.

Due eliminazioni che agitano la scuola

Secondo le anticipazioni trapelate dalla registrazione, la puntata sarà segnata da una doppia uscita di scena. Sarà un brutto momento innanzitutto per Flavia, protagonista di una situazione già delicata nelle scorse settimane. Nonostante il recupero della maglia, la sua esibizione non ha convinto fino in fondo e la decisione finale è stata drastica.

Una scelta che ha acceso lo scontro tra i professori, con reazioni forti e momenti di tensione in studio. Non è però l’unico addio. Anche la ballerina Anna è stata costretta a lasciare il programma dopo aver perso la sfida contro Kiara, nuova allieva che entra ufficialmente nella scuola. Un passaggio di testimone che cambia gli assetti della classe di danza e introduce una concorrente già considerata molto promettente

Sul fronte musicale, la prima gara dell’anno non ha deluso le aspettative. A prendersi la scena è Michele, che conquista tutti con un’esibizione originale e potente, che mette d’accordo pubblico e insegnanti. Un momento importante nel suo percorso e che lo consacra tra i nomi più solidi del gruppo. Buone prove anche per Gard e Plasma, sempre più convincenti. Giornata difficile invece per Lorenzo, che chiude la classifica e finisce sotto osservazione per una performance giudicata poco incisiva. In una fase così avanzata del programma, ogni dettaglio può fare la differenza.

Anche la gara di ballo ridisegna la classifica. Kiara, appena entrata, sorprende tutti conquistando la vetta e attirando l’attenzione dei professori. Subito dietro si confermano Alessio ed Emiliano, sempre più costanti e competitivi. Momento complicato per Paola, penalizzata da una prova sottotono, mentre Maria Rosaria resta in una posizione scomoda: il suo percorso è ora a rischio e potrebbe presto affrontare una sostituzione. Questo dimostra ulteriormente che la scuola sta entrando nella sua fase più selettiva. Con eliminazioni dolorose, discussioni accese e nuovi protagonisti pronti a emergere, la puntata dell’11 gennaio si preannuncia centrale nel dare la forma definitiva a questa edizione di Amici. Da adesso in poi nulla sarà scontato.

La Classifica

Canto:

Michele

Gard

Plasma

Caterina

Angie ed Elena

Valentina

Opi

Lorenzo

Ballo:

Kiara

Emiliano e Alessio

Alex

Maria Rosaria

Giorgia

Pierpaolo

Paola