Amici, anticipazioni 1 febbraio 2026: un’altra allieva eliminata in lacrime, nuovo ingresso e giudici d’eccezione

Il pomeridiano di Amici entra ufficialmente nel vivo e alza il livello della competizione. Il talent di Maria De Filippi, che ricordiamo va in onda ogni domenica dalle 14 alle 15:30, continua a scaldare i motori in vista del serale, sempre più vicino e atteso, con ogni probabilità al via a metà marzo.

La puntata di oggi, domenica 1° febbraio 2026, non fa eccezione e regala al pubblico una serie di colpi di scena, tra esibizioni intense, grandi nomi ospiti e una eliminazione inaspettata.

Giudici speciali e super ospiti: cosa è successo oggi

Anche questa settimana le performance degli allievi sono state valutate da una giuria, chiamata a giudicare con occhio esperto canto e ballo.

Per la danza in studio sono arrivati Irma Di Paola e Giuseppe Giofrè, mentre per il canto a esprimere il loro giudizio ci hanno pensato Al Bano e Jake La Furia, due personalità molto diverse ma ugualmente autorevoli.

Il momento più atteso della puntata è stato però l’ingresso della super ospite Giorgia, accolta con grande entusiasmo dal pubblico e dagli allievi. La cantante, legata al programma anche per via del prof di danza Emanuel Lo, ha raccontato il suo nuovo tour e ha presentato in anteprima in studio il singolo “Corpi Celesti”, regalando un momento di musica e grande emozione.

A rendere la puntata ancora più speciale, il ritorno di Petit e Mimì, due volti molto amati delle passate edizioni, accolti come vere e proprie “vecchie conoscenze di casa”.

Le classifiche: canto e ballo

Sul fronte del canto, a conquistare la vetta della classifica è Elena, che con una convincente interpretazione di “Castle in the Snow” si aggiudica la gara. Subito dietro di lei Michele, con “I Don’t Wanna Miss”, e Valentina, che ha portato sul palco “Thing I Don’t Care”.

Seguono Lorenzo (“Che cosa c’è”), Caterina (“Right to Be Wrong”), Angie (“Lover in the Dark”) e Riccardo (“Tutti qui”). A chiudere la classifica Opi, con “Colpa di chi”, e Gard, con “Recordans”.

Per quanto riguarda la danza, il gradino più alto del podio va ad Alex, che si conferma uno dei ballerini più solidi di questa fase del programma. Alle sue spalle Emiliano e Simone, mentre Alessio, Giulia e Kiara chiudono la classifica di giornata.

Il momento più delicato della puntata arriva con la sfida eliminatoria, che si conclude con l’uscita dalla scuola di Mariarosaria, ballerina del team di Alessandra Celentano.

La giovane allieva perde il confronto diretto con Antonio, nuovo ingresso, in una sfida intensa e molto combattuta. A giudicare l’esibizione è stata la professionista Francesca Tocca, chiamata a decretare l’esito finale.

Tra le lacrime e l’emozione, Mariarosaria saluta compagni e professori, lasciando la scuola ma portando con sé un percorso che non è passato inosservato.