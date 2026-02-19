Amici 25, tutti contro Riccardo Stimolo: il web invoca un provvedimento. Cosa è successo

Riccardo Stimolo rischia la squalifica ad Amici 25? Il cantante della squadra di Rudy Zerbi, dopo le precedenti polemiche scatenate da alcuni suoi gesti social, è finito nuovamente nel mirino del web che non ha digerito un gesto mostrato della telecamere del talent show nel corso di un daytime. Tutto è avvenuto durante una discussione su quale ballerino meritasse la maglia del serale. Alessio Di Ponzio ha nominato Emiliano con Riccardo che ha criticato la scelta del ballerino della squadra di Emanuel Lo parlandone anche con Alex.

In casetta è così partita una discussione tra i ballerini ma le telecamere hanno continuato ad inquadrare Riccardo che, durante la discussione tra i compagni di squadra, si è lasciato andare ad un gesto offensivo, probabilmente nei confronti di Alessio per il quale, oggi, il web chiede un provvedimento immediato.

Riccardo Stimolo: il gesto che ha fatto infuriare il pubblico di Amici 25

Durante la discussione all’interno della casetta della scuola di Amici 25, Riccardo Stimolo si è lasciato andare ad un gesto giudicato “omofobo” dal web mentre parlava con la compagna Elena. Un gesto che le telecamere hanno mostrato e che ha scatenato la durissima reazione del popolo dei social che si sono scagliati contro il cantante che, già in passato, ha chiesto pubblicamente scusa per alcuni commenti scritti sul web molto tempo prima del suo ingresso nella scuola di Amici.

Il nuovo gesto di Riccardo è diventato immediatamente virale sui vari social con i fan del talent show di Maria De Filippi che hanno puntato il dito contro il cantante chiedendo ufficialmente un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Su X, in particolare, il web ha mosso dure critiche non solo nei confronti di Riccardo ma anche della redazione, rea di non averlo ancora punito.

“Chi è stato cacciato per un tiramisù, chi per troppi ritardi, chi perché non puliva, chi perché usava troppo il telefono e quel ratto omofobo continua imperterrito a stare lì perché nessuno fa niente. Anzi viene pure protetto più e più volte da una produzione compiacente”, è uno dei tanti commenti che sta circolando in rete.

Ad oggi, Riccardo non ha ricevuto né un provvedimento disciplinare né un richiamo da parte della produzione. Il cantante, così, continua ad essere in corsa per il serale di Amici a cui sono sicuri di accedere i ballerini Emiliano e Alex e il cantante Michele. Di fronte alle nuove polemiche scatenate da Riccardo, potrebbe arrivare un provvedimento in extremis oggi, nel corso della nuova registrazione durante la quale saranno assegnate nuove maglie per il serale.