Amici 25, spunta il retroscena su due allievi: condividono un segreto

La fase del serale di Amici 25 si avvicina ma sul web la domanda che i fan del talent show si pongono è una sola: due allievi della scuola non solo si conoscevano ma hanno avuto anche un flirt prima di far parte della classe di Amici? Alcuni movimenti social dei due allievi stanno generando rumors e sospetti sulla natura del legame tra due allievi che, anche nella scuola, stanno dimostrando di avere un bel feeling.

Ad oggi, tuttavia, si tratto solo di voci e non si sa se i due alunni si conoscessero da tempo, se si siano conosciuti durante la fase dei provini cominciando a seguirsi sui social e se effettivamente abbiano avuto un flirt. Quel che è certo è che mentre gli alunni, all’interno della scuola, discutono per il serale, fuori, i fan si chiedono se ci sia stata effettivamente una storia tra due allievi che, sebbene abbiano conquistato la maglia da poche settimane, sono già al centro del gossip.

Amici 25: solo amicizia tra Giulia e Simone?

Il gossip ha travolto Giulia Nicolai e Simone Galante, due ballerini entrati nella scuola di Amici di Maria De Filippi come allievi di Veronica Peparini e decisi a dimostrare il proprio talento per poter conquistare un posto nel serale. Oltre che la loro bravura, il popolo dei social che, si sa, ha una memoria di ferro e un’abilità nel recuperare vecchi scatti degna di un investigatore privato, ha notato un certo feeling ipotizzando un flirt passato tra i due.

Nelle ultime ore sono, infatti, emersi degli scambi di messaggi su Instagram che risalgono a prima dell’inizio del programma, e i contenuti hanno scatenato i pettegolezzi. Sotto diversi post, Simone ha mostrato una grande ammirazione per quella che oggi è una sua compagna di scuola con commenti come “Che bella che sei”. Parole a cui anche Giulia ha risposto con la stessa tenerezza. Tuttavia, commento che ha fatto letteralmente impazzire i follower è un esplicito “Vabbè ti amo” scritto da Giulia, a cui Simone ha risposto senza esitazione con un “Io ti amo”.

Nonostante entrambi utilizzino parole importante, nel linguaggio dei giovani, quel “ti amo”, spesso corrisponde ad un “ti voglio bene” che un amico dice ad un’amica provando per lei anche grande ammirazione. Ad avvalorare la tesi del “solo amici” c’è il comportamento di entrambi all’interno della casetta. Finora, infatti, pur essendoci affetto e ammirazione, né Giulia né Simone hanno mostrato atteggiamenti che facciano pensare ad un sentimento più profondo.

A differenza degli anni passati quando, all’interno della scuola sono nate tante coppie, Amici 25 non sta portando alla nascita di nuovi amori. Se si esclude il legame tra Plasma e Flavia, sembra che tutti gli altri allievi siano concentrati sul dimostrare il proprio talento e sul giocarsi nel migliore dei modi l’occasione che potrebbe cambiare totalmente la loro vita.