Amici 25, scoppia il caso. Il gesto di Lorella Cuccarini scatena una bufera: “Così non è giusto”

Stanno facendo il giro del web le parole che ha detto Lorella Cuccarini alla sua allieva Michelle. C’è stata una proposta inattesa.

Nuovo colpo di scena nella Scuola di Amici. Nella puntata andata in onda lo scorso 16 novembre, Michelle Cavallaro è arrivata ultima nella classifica di canto. Questo è infatti stato un altro tassello al suo percorso iniziato in modo difficile, e per questo la giovane allieva ha confessato alle amiche e colleghe, mentre era nei bagni, di voler andare via e di non sentirsi capace di proseguire il programma. “Ho bisogno di andare a casa, non sto bene da giorni“, ha detto lei. Durante il daytime post puntata, Michelle ha quindi chiesto di incontrare la sua docente Lorella Cuccarini.

Le parole di Michelle

La cantante di Amici ha quindi spiegato alla Cuccarini di non sentirsi pronta per tutto quello che avverrà all’interno del programma. “Tutto è più grande di me” – ha esordito – “Mi sento estremamente piccola“. La sua insegnante ha quindi risposto: “Negli ultimi tempi ho notato che ti stai spegnendo, che invece di caricarti, sei sempre meno presente“. L’allieva le ha dato ragione e si è scusata dicendo: “Ho tanto lavoro da fare ancora. Non so come scusarmi, mi spiace averle fatto magari perdere tempo, averle fatto credere in una persona che forse non ha tutte e le carte in regola per essere qui“.

Lorella Cuccarini ha a quel punto fatto presente che, secondo lei, dietro Michelle c’è sicuramente qualcosa ed è stato proprio questo a convincerla a scommettere sul suo talento. Ognuno ha però i suoi tempi. “Non importa se questo non è il momento giusto per te, ma devi far uscire il tuo carattere… ci sono forse troppe cose che lo trattengono“, ha infine concluso.

La proposta di Lorella Cuccarini

Michelle ha continuato: “Io me la vivo male, è il mio giudizio quello che mi fa male, canto e torno al banco che non sono contenta“. La Cuccarini le ha quindi fatto proposta e le ha detto: “Mi spiace così tanto vederti così, ma sappi che se avessi intenzione di lasciare la scuola, ci sarebbe la possibilità per te di rientrare l’anno prossimo o fra due anni“. Ha infatti espresso la volontà di chiedere alla produzione di darle l’opportunità di tornare nel programma.

Il motivo che ha portato la ragazza a ripensare alla sua decisione è stato proprio la paura di non poter più rientrare nella Scuola. “Tengo davvero tanto a questo posto, ma vorrei arrivarci un po’ più sicura” – ha infine concluso – “Mi tiro indietro e non perché non ho il coraggio di affrontarlo, ma perché invece sono molto consapevole di non poterlo fare in questo momento“.