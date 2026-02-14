Amici 25, Opi crolla: le lacrime dell’allievo dopo la lite con Anna Pettinelli

Nuova crisi nella scuola di Amici 25 in vista della fase serale del talent show a cui sono già sicuri di partecipare Emiliano, Michele e Alex che riceveranno la maglia oro nel corso della puntata in onda domenica 15 febbraio 2026, registrata giovedì 12 febbraio. Se i due ballerini e il cantante possono gioire e godersi le settimane che mancano all’inizio del serale senza, tuttavia, abbassare la guardia, altri concorrenti come Opi stanno affrontando un momento davvero difficile.

Nelle scorse ore, in particolare, il cantante è crollato dopo la lite con Anna Pettinelli che ha scatenato il suo sconforto con una scelta artistica che ha lasciato l’amaro in bocca all’allievo. Dopo lo sfogo, il cantante è anche finito nel mirino del web che ha criticato la sua reazione di fronte alla scelta dell’insegnante.

Lo sfogo di Opi ad Amici 25: la reazione alla scelta di Anna Pettinelli

L’avventura di Opi nella scuola di Amici 25 sta andando avanti tra alti e bassi. Non sono mancati i momenti di sconforto del cantante che, in più occasioni, ha anche rischiato di lasciare la scuola proprio per decisione di Anna Pettinelli che, non vedendo in lui miglioramenti, l’ha messo in discussione. Ad evitare l’esclusione sono stati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini che, di fronte alle esibizioni convincenti dell’allievo, hanno deciso di dargli una possibilità.

Fiducia che Opi ha ricambiato lavorando intensamente e dimostrando i propri miglioramenti puntata dopo puntata. A poche settimane dell’inizio del serale, però, Simone Opini, questo il vero nome dell’allievo di Amici, è crollato nuovamente. A scatenare tutto è stata la scelta di Anna Pettinelli che, di fronte alla decisione di Elena di lasciare la sua squadra per andare in quella di Rudy Zerbi, ha proposto a Valentina il percorso inverso ricevendo la risposta affermativa della cantante.

L’ingresso nella squadra della Pettinelli di Valentina e la decisione dell’insegnante di far esibire proprio la cantante durante la puntata di domenica 15 febbraio 2026, ha fatto crollare il cantante che si è lasciato andare ad un amaro sfogo. “Ci sono pochi posti al Serale, voglio fare bene, sono arrivato di là e ho sbagliato tutto. Non volevo cantare neanche il mio pezzo, sono scoppiato a piangere. Voglio fare il Serale, ma sono sempre in fondo, sembra che sto dentro per miracolo”, sono state le parole del cantante.

A raccogliere lo sfogo di Opi è stata Angie, allieva di Lorella Cuccarini che ha spronato il compagno di squadra a non arrendersi e a dimostrare il proprio valore. Il crollo di Opi ha anche scatenato la reazione del web che ha criticato il momento down del cantante sottolineando come, in una scuola, sia normale dover dimostrare, giorno dopo giorno, sempre il proprio valore. “Per carità mi dispiace per lui però quante clip di sfogo ha lui? tantissime”, “Vedo più Opi che mia madre”, scrivono gli utenti sui social sottolineando i suoi frequenti momenti di sconforto.