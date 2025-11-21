Amici 25, Maria Rosaria in lacrime: c’entra la Celentano. Cosa è successo in sala prove
Alessandra Celentano ha richiamato in saletta la sua allieva Maria Rosaria, dopo la sfida in studio. C’è stato un momento di confronto.
Altri colpi di scena nella scuola di Amici. La protagonista è stavolta la ballerina Maria Rosaria, che ha sicuramente vissuto un momento di alta tensione dopo che è stata richiamata in sala prove da Alessandra Celentano. L’insegnante ha infatti richiesto un confronto diretto dopo l’ultima classifica del pomeridiano, non nascondendo la preoccupazione per il suo “atteggiamento spento e meno determinato rispetto ai primi giorni“. La giovane artista ha avuto, durante la settimana, una sfida contro Noemi ed è stata messa in discussione la sua permanenza nel talent.
La maestra Celentano e il richiamo in sala prove
All’ingresso di Maria Rosaria, l’insegnante di ballo si è subito mostrata diretta. “È arrivato il momento di fare quel clic” – le ha detto, evidenziando il fatto di aver notato in lei una sorta di scoraggiamento che ha rischiato di frenarla. Le ha consigliato di fare un un cambio di passo immediato, dato che la ragazza non starebbe, a suo parere, mostrando tutto il suo talento. Accanto a lei c’è anche Samanta Togni: “Sei di fronte a un bivio: o reagisci, oppure ti lasci sopraffare dalle emozioni“, ha detto la ballerina. Un momento unico che ha portato il pubblico a scoprire le fragilità della ragazza, facendo capire che il ballo non è solo tecnica e competizioni.
Ad un certo punto, è arrivata per lei un’inaspettata sorpresa: un audio della sua mamma che spiega il motivo di questi atteggiamenti quotidiani. “Un po’ è colpa mia” – ha confessato la donna – “Quando era piccola, le dicevo sempre di non fidarsi delle persone, soprattutto quando ha iniziato la strada del ballo. Vedevo la cattiveria delle mamme quando eravamo nella sala attesa e, per proteggerla, le dicevo questo. Penso che lei non faccia riferimento a me per non mettermi in cattiva luce, ma credo che la colpa sia mia. Le ho sempre detto che doveva farsi vedere sorridente davanti a chi era cattivo con me, e forse ho fatto una cosa sbagliata perché si è chiusa in sé stessa“.
La ballerina è quindi scoppiata a piangere e, in quel momento, Samanta Togni e Alessandra Celentano l’hanno sostenuta, spronandola ad avere un’apertura mentale diversa nei confronti del mondo esterno. “La danza racconta chi siamo” – ha concluso la mestra di ballo – “Per me è importante che tu riesca ad aprirti in tutte le situazioni, devi iniziare a sentirti più libera di dire quello che pensi, nel bene o nel male, prendendosi le responsabilità. Esporsi è un bene“.