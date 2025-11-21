Amici 25, Maria Rosaria in lacrime: c’entra la Celentano. Cosa è successo in sala prove

All’ingresso di Maria Rosaria, l’insegnante di ballo si è subito mostrata diretta. “È arrivato il momento di fare quel clic” – le ha detto, evidenziando il fatto di aver notato in lei una sorta di scoraggiamento che ha rischiato di frenarla. Le ha consigliato di fare un un cambio di passo immediato, dato che la ragazza non starebbe, a suo parere, mostrando tutto il suo talento. Accanto a lei c’è anche Samanta Togni: “Sei di fronte a un bivio: o reagisci, oppure ti lasci sopraffare dalle emozioni“, ha detto la ballerina. Un momento unico che ha portato il pubblico a scoprire le fragilità della ragazza, facendo capire che il ballo non è solo tecnica e competizioni.

Ad un certo punto, è arrivata per lei un’inaspettata sorpresa: un audio della sua mamma che spiega il motivo di questi atteggiamenti quotidiani. “Un po’ è colpa mia” – ha confessato la donna – “Quando era piccola, le dicevo sempre di non fidarsi delle persone, soprattutto quando ha iniziato la strada del ballo. Vedevo la cattiveria delle mamme quando eravamo nella sala attesa e, per proteggerla, le dicevo questo. Penso che lei non faccia riferimento a me per non mettermi in cattiva luce, ma credo che la colpa sia mia. Le ho sempre detto che doveva farsi vedere sorridente davanti a chi era cattivo con me, e forse ho fatto una cosa sbagliata perché si è chiusa in sé stessa“.