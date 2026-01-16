Amici 25, Chi è Kiara: età, dove vive, studi, vita privata, perché è famosa. Tutto sulla neo allieva

Dopo la lunga pausa natalizia, Amici 25 è tornato ufficialmente in onda non solo con il daytime ma anche con il pomeridiano che, con la puntata dell’11 gennaio 2026 ha regalato il primo colpo di scena al pubblico con l’eliminazione di un’allieva e l’ingresso di un’altra. Ad aver conquistato una maglia è stata Kiara.

La ballerina ha mostrato una pulizia d’esecuzione e un controllo del movimento che raramente si vedono nelle fasi iniziali del programma. Esperienza, tecnica e determinazione le hanno permesso di conquistare la fiducia di Emanuel Lo, che ha intravisto in lei una maturità artistica pronta per il mercato professionale.

Kiara è così diventata un’allieva ufficiale della scuola più famosa d’Italia e, a farne le spese è stata Anna, allieva della squadra di Veronica Peparini, che ha salutato tutti abbandonando ufficialmente il sogno di esibirsi durante le puntate del serale.

Vita privata e carriera

Nata a Toronto, in Canada, Kiara Fina pur essendo giovanissima, ha già un curriculum di tutto rispetto. Artisticamente si è formata tra il Canada e gli Stati Uniti, iniziando il suo percorso alla Vlad’s Dance Company a soli 8 anni. Kiara è una ballerina molto versatile e, studiando, ha approfondito diversi stili come contemporaneo e jazz, classico e hip Hop.

Determinata e talentosa, Kiara ha avuto la possibilità di collaborare con giganti della coreografia mondiale come Mia Michaels, Talia Favia e Brian Nicholson. Kiara, inoltre, vanta anche una collaborazione con il Cirque du Soleil nello spettacolo Twas the Night Before.

Nonostante l’esperienza internazionale, Kiara ha deciso di mettersi artisticamente in gioco partecipando ad Amici di Maria De Filippi da cui è decollata la carriera di tanti artisti. Ad Amici, nonostante abbia una grande esperienza, Kiara dovrà dimostrare di essere pronta per affrontare non solo le sfide di fronte alle quali sarà messo dagli insegnanti ma anche le numerose coreografie che ogni ballerino deve preparare durante le varie puntate del serale.

Pur essendo arrivata in ritardo nella scuola di Amici, Kiara ha tutte le carte in regola per arrivare al serale. Il suo talento ha già conquistato Emanuel Lo che l’ha definita “una ballerina incredibile” ma anche Veronica Peparini che ha riconosciuto le sue qualità. Kiara è anche presente su Instagram dove ha un profilo che conta 14mila followers e dove è solita pubblicare contenuti in cui si mostra sia durante il tempo libero sia mentre balla,

Il talento di Kiara, inoltre, ha anche conquistato i fan del talent show che, sotto i post a lei dedicati pubblicati sulla pagina Instagram di amici, l’hanno inondata di complimenti. “Pazzesca”, “Questa ballerina è bravissima”, “Io non credo di essere esagerata ma le darei la maglia del serale”, scrivono gli utenti.