Ballerino di Amici 25 e allievo di Emanuel Lo, è uno dei migliori talenti della scuola: tutto quello che c’è da sapere, dalla vita privata alle curiosità.

Amici 25, chi è Alessio Di Ponzio: età, dove vive, perché è tornato, studi. Tutto sul ballerino

Giovanissimo, con una passione per la danza che lo spinge a studiare per migliorarsi sempre di più, Alessio Di Ponzio è considerato uno dei migliori ballerini di Amici 25. La sua presenza nella nuova classe della scuola di Maria De Filippi era nota sin dalla scorsa edizione del talent show. Allievo di Amici 24, Alessio era stato costretto a lasciare la scuola a causa di un infortunio.

Prima di andare via, ad Alessio era stato promesso un posto nell’edizione 25 del talent show e così è accaduto dopo aver subito dopo un’operazione e sette settimane di stop forzato. Alessio è diventato ufficialmente un concorrente di Amici 25 tornando ad essere nuovamente un allievo di Emanuel Lo che aveva creduto in lui sin dalla scorsa edizione del talent show.

Tutto su Alessio Di Ponzio, ballerino di Amici 25

Alessio Di Ponzio ha 18 anni, arriva da Taranto dove vive con la sua famiglia e ha cominciato a ballare sin da quando era giovanissimo supportato dal padre Angelo. Ha, infatti, solo 4 anni e mezzo quando comincia a studiare presso una scuola danza dedicandosi inizialmente allo studio dell’hip hop e, successivamente, anche allo studio della danza classica e del modern. “A me il tempo per fare danza non basta mai. Ne vorrei sempre di più”, ha raccontato a WittyTv.

Ha frequentato il liceo artistico e, superato l’infortunio, ha fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live e ha partecipato al programma Rai, Tra sogno e realtà. Il suo sogno, tuttavia, è sempre stato quello di studiare nella scuola di Amici e, superati i vari problemi fisici, ha realizzato il suo sogno seguendo la strada percorsa, prima di lui, da Andreas Muller e Mattia Zenzola.

Entrambi, infatti, nelle rispettive edizioni, hanno dovuto abbandonare per infortunio tornando nell’edizione successiva e portando poi a casa anche la vittoria.

La vita privata di Alessio Di Ponzio

Alessio Di Ponzio è molto amico di Daniele Doria, ballerino e vincitore di Amici 24 e proprio Daniele era presente durante la prima puntata di Amici 25 per augurare buona fortuna a tutti i nuovi allievi, compreso l’amico Alessio. Della vita privata del giovane ballerino, tuttavia, non ci sono molte informazioni. Sul profilo Instagram che conta più di 67mila followers, non ci sono foto o video che facciano pensare ad un amore nella vita del ballerino che sembrerebbe essere ufficialmente single.

Ad oggi, dunque, Alessio è super concentrato sullo studio avendo come obiettivo il serale di Amici 25 e i grandi palcoscenici della danza dove, un giorno, spera di potersi esibire con il suo talento.