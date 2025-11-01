Amici 25 anticipazioni di Domenica 2 Novembre: giudici, ospiti, sfide, e eliminazione

Si fanno sempre più avvincenti e impegnative le sfide per gli allievi di Amici. Ecco cosa succederà nella puntata di domenica prossima.

Lo scorso mercoledì 29 ottobre è stata registrata la nuova puntata di Amici 2025, destinata ad andare in onda domenica 2 novembre 2025. Non si fermano le sfide tra gli allievi che aspirano a raggiungere l’agognatissimo serale. Tensione alle stelle dopo l’eliminazione a sorpresa di Tommaso e l’addio di Penelope.

Anche la prossima puntata, come le altre, promette sfide avvincenti e emozionanti. Le nuove classifiche muteranno equilibri e dinamiche all’interno della scuola di Amici. Secondo le anticipazioni ufficiali fornite da SuperGuidaTv, nel nuovo pomeridiano di Amici le sfide tra gli allievi e le conseguenti esibizioni hanno avuto luogo al centro dello studio.

Amici 25, anticipazioni della puntata del 2 novembre

I giudici che hanno valutato le esibizioni degli allievi di Amici 25 sono stati Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis per la categoria canto. Samanta Togni ha giudicato invece le performance dei ballerini. Giordana Angi, ex allieva della scuola, è stata ancora una volta l’ospite musicale della settimana. La presentazione del suo nuovo brano “Dammi un Bacio” ha riscosso l’applauso del pubblico e degli spettatori.

Il momento più atteso però è stato quello delle sfide a eliminazione. Stando alle anticipazioni, Plasma avrebbe mantenuto il posto vincendo contro un aspirante allievo. Anche Pierpaolo ha conservato il banco all’interno della scuola di Amici imponendosi nella sfida contro Riccardo. Nessuna eliminazione quindi.

Sono già stati annunciati invece i nuovi studenti a rischio sfida per la prossima settimana: Pierpaolo e MariaRosaria per la danza, Flavia e Angie per il canto. La gara di canto ha visto Gard conquistare il primo posto grazie alla sua interpretazione del brano “Fai Rumore”. Il secondo e il terzo posto sono andati rispettivamente a Michele e Valentina.

Alex invece ha raggiunto la vetta della classifica nella danza ballando Suavemente con Alessia, mentre Alessio e Paola si sono classificati al secondo e al terzo posto. Invece Pierpaolo non sarebbe riuscito ad andare oltre l’ultimo posto. Inoltre Alex avrebbe portato a termine il compito voluto da Alessandra Celentano. A prova superata avrebbe incassato i complimenti per quanto realizzato.

Durante la puntata Rudy Zerbi avrebbe proposto l’eliminazione per Opi. Anna Pettinelli però l’avrebbe rifiutata. A quel punto l’insegnante avrebbe deciso di convocare quattro giudici esterni. Saranno chiamati a fornire la loro valutazione su Opi. Emiliano non era presente nella puntata. La sua assenza, secondo SuperGuidaTv, potrebbe essere dovuta al fatto di «avere ancora la maglia sospesa».

L’appuntamento con la nuova punta di Amici 25 è fissato alle alle 14:00 di domenica 2 novembre su Canale 5. Le anticipazioni del pomeridiano di domenica 2 novembre rivelano inoltre che Dardust presenterà il suo nuovo brano. Ad accompagnarlo ci sarà il corpo di ballo formato da Giulia Stabile, Elena, Isobel, Francesco e Michele. In studio saranno presenti, come anticipato, anche Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis (per la gara di canto), mentre Samantha Togni giudicherà quella di ballo.