Amici 25, Alessandra Celentano gela gli allievi: la nuova regola fa discutere

Il serale di Amici 25 è sempre più vicino e per gli allievi le emozioni aumentano ma anche le regole. Tra gli insegnanti più temuti c’è sempre Alessandra Celentano che non concede sconti neanche agli ultimi allievi a cui chiede maggiore impegno per raggiungere il livello dei compagni che fanno parte della classe dall’inizio.

Non tutti gli allievi riusciranno ad accedere il serale di Amici 25 e i professori stanno già facendo delle scelte che hanno creato i primi malumori. Le decisioni di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo hanno escluso dalle esibizioni della puntata di domenica 8 febbraio Plasma, Valentina, Michele, Emiliano, Alex ed Elena che, in casetta, si sono sfogati non nascondendo la propria insoddisfazione.

Tuttavia, a far discutere, nelle ultime ore, è anche una decisione di Alessandra Celentano che ha fatto una richiesta esplicita agli allievi, chiamati a rispettarla senza ribattere.

Alessandra Celentano: “Buonasera, non ciao ciao”

Il daytime di Amici 25 del 4 febbraio 2026 regala lacrime ed emozioni con Emiliano che, dopo l’esibizione, crolla. Il ballerino ha già dimostrato di essere particolarmente sensibile e non nasconde la paura di apparire troppo fragile e di non riuscire a conquistare un posto nel serale. Lacrime anche per Angie che lotta con il brano di Cesare Cremonini continuando a ripetere: «Non posso sbagliare. Non voglio andare a casa».

Il momento di maggior tensione, poi, arriva quando Antonio e Nicola raggiungono la maestra Celentano per la lezione. I due ballerini interagiscono con l’insegnante in modo rispettoso non volendo apparire presuntuosi o arroganti. Un atteggiamento che la maestra apprezza anche se puntualizza alcuni dettagli che per lei sono fondamentali.

La Celentano apprezza un aspetto ordinato e pulito e proprio per questo motivo esorta i due allievi a togliere tutte le cianfrusaglie. L’insegnante, poi, ascolta la storia dei due ballerini. Antonio racconta il suo percorso dagli inizi con le danze caraibiche a sei anni fino alla danza classica a tredici, ammettendo: «Sono molto duro con me stesso, mi rilasso solo quando ballo». La maestra ascolta e senza far trapelare emozioni, mette subito sull’attenti i due ballerini.

«Non c’è tempo, dovrete recuperare e in casa, mi raccomando ordinati e puliti», dice la maestra che valuta tutti gli allievi anche dall’atteggiamento che hanno in casetta e non solo in sala. Un incontro che rassicura Antonio e Nicola sicuri di poter lavorare bene con la Celentano che, però, quando arriva il momento dei saluti, li gela.

Tutti gli allievi si rapportano con l’insegnante con il lei e, così, di fronte ai saluti confidenziali dei due ballerini, la maestra mette subito le cose in chiaro: “Buonasera, non ciao ciao”.