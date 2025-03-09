Oggi, domenica 9 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5, il ventiduesimo speciale pomeridiano di Amici 24, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Amici 24, puntata 9 marzo 2025: anticipazioni

Nello speciale che andrà in onda oggi su Canale 5, verranno assegnate le ultime maglie per l’imminente fase serale. Gli allievi che non hanno ancora conquistato la maglia del serale sono 6, i cantanti Deddè, Luk3, Senza Cri, TrigNO e Vybes e il ballerino Dandy.

Gli ospiti musicali saranno Rkomi, che si esibirà con il suo singolo sanremese Il ritmo delle cose, e Petit, che presenterà il suo nuovo singolo Mezzanotte.

I giudici della gara di canto, invece, saranno Noemi e Fedez.

Amici 24, concorrenti e coach: chi sono?

Gli insegnanti di quest’edizione sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per quanto riguarda il canto, e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, per quanto concerne la danza.

Gli allievi attualmente presenti nella scuola sono i cantanti Antonia Nocca (team di Rudy Zerbi), Chiamamifaro (team di Rudy Zerbi), Deddè (team di Anna Pettinelli), Luk3 (team di Lorella Cuccarini), Jacopo Sol (team di Rudy Zerbi), Nicolò Filippucci (team di Anna Pettinelli), Senza Cri (team di Lorella Cuccarini), TrigNO (team di Anna Pettinelli) e Vybes (team di Rudy Zerbi) e i ballerini Alessia Pecchia (team di Alessandra Celentano), Asia De Figlio (team di Emanuel Lo), Chiara Bacci (team di Alessandra Celentano), Dandy Cipriano (team di Deborah Lettieri), Daniele Doria (team di Alessandra Celentano), Francesca Bosco (team di Deborah Lettieri), Francesco Fasano (team di Emanuel Lo) e Raffaella Mitaritonna (team di Deborah Lettieri).

Amici 24, puntata 9 marzo 2025: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire lo speciale pomeridiano di Amici 24 in diretta dalle ore 13:55 su Canale 5 e, in streaming, sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata di oggi in tempo reale con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 13:55.