Quando registrano la prima puntata di Amici 24

C’è grande attesa per l’inizio di ‘Amici 24‘. Dopo una serie di rinvii e voci non confermate, abbiamo una data ufficiale sulla partenza di ‘Amici 2024‘ ma soprattutto quando sarà registrata la prima puntata del programma in onda, ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 16.

Il portale Davidemaggio.it, nelle scorse ore, ha rivelato che il talent show di Maria De Filippi aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 29 settembre. L’appuntamento, però, sarà registrato giovedì 26. Da lunedì 30, dopo ‘Uomini e Donne’, ritornerà anche il daytime con la striscia quotidiana.

Raimondo Todaro non sarà più professore di Amici

Ospite di ‘Verissimo’, il coreografo ha svelato che, dopo tre anni, non farà più parte del cast di professori del programma: “”Ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili. Sono cresciuto tanto, dal punto di vista sia professionale che umano. Sono stato fortunato. Per chi ama insegnare come me, Amici è davvero il meglio che c’è. Faremo il tifo da casa”

Raimondo Todaro a #Verissimo conferma che non sarà presente nella nuova edizione di #Amici24. pic.twitter.com/rC7EteAYV6 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 15, 2024

Emanuel Lo confermato ad Amici: lo spoiler di Giorgia

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di ‘X Factor’, la neo conduttrice ha confermato la presenza del compagno nelle fila dei professori di canto della trasmissione di Maria De Filippi:

“La nostra problematica è che saremo entrambi impegnati il giovedì e abbiamo un figlio che abbandoneremo (ride, ndb) perché il problema è organizzare questo mercoledì – giovedì quando questo ragazzino resta da solo. Adesso siamo focalizzati sul risolvere quello. Il problema è organizzare questo. Poi ci lamentiamo della stanchezza reciproca, questo sarà il massimo del racconto. Anche perché in casa io sono una vera casalinga, ho altre problematiche. Quindi il problema è quello, cercare di trovare qualcuno che stia col ragazzo il giovedì”.

Giorgia, infatti, sarà impegnata con i Live in diretta mentre il fidanzato registrerà, nella stessa giornata, lo speciale domenicale.

Ad ‘Amici’, al momento, confermati anche Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano.

E anche Emanuel Lo CONFERMATO ad #Amici24 🤩 pic.twitter.com/hLcMqHAKTp — AMICI NEWS (@amicii_news) September 11, 2024