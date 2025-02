Amici, la puntata di domenica 9 febbraio 2025: Ilary Blasi giudice di canto, Veronica Peparini per il ballo, anticipazioni e diretta live dalle 14

Il talent show più seguito d’Italia torna con un nuovo appuntamento oggi, domenica 9 febbraio. Alle ore 14.00 su Canale 5 andrà in onda lo speciale di “Amici“, condotto con da Maria De Filippi. Un’occasione unica per gli allievi della scuola di dimostrare il loro valore e avvicinarsi sempre di più al tanto ambito Serale. Su TvBlog potete seguire la diretta con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Amici 24, anticipazioni puntata 9 febbraio 2025

A rendere ancora più emozionante la puntata saranno le due giudici chiamate a valutare le performance degli studenti. Per la gara di canto, il pubblico avrà il piacere di vedere all’opera la carismatica e amatissima conduttrice televisiva Ilary Blasi, mentre la competizione di ballo sarà giudicata dall’esperta coreografa e ballerina Veronica Peparini.

Amici 24, gli allievi di canto e ballo

Attualmente, sono 18 gli allievi in corsa per la vittoria, suddivisi tra le categorie di canto e ballo.

Per il canto, i concorrenti sono:

Luk3, Mollenbeck e Senza Cri (Prof. Lorella Cuccarini)

Dedde’, Nicolò e Trigno (Prof. Anna Pettinelli)

Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol e Vybes (Prof. Rudy Zerbi)

Per il ballo, invece, i talenti in gara sono:

Alessia, Chiara e Daniele (Prof. Alessandra Celentano)

Antonio, Dandy e Francesca (Prof. Deborah Lettieri)

Asia e Francesco (Prof. Emanuel Lo)

Chi riuscirà a convincere i tre professori di categoria e ottenere la prestigiosa maglia oro, che garantisce l’accesso al Serale? Lo scopriremo in questa puntata.

Intanto, durante il daytime, abbiamo assistito alla decisione di Nicolò di rinunciare alla maglia del serale: preferisce avere l’ok da parte di tutti i professori di canto.

“Amici” è un programma prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con la produzione esecutiva di Paola Di Gesu e la regia di Andrea Vicario.