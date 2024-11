Va in onda alle 14 un muovo appuntamento con il talent show Amici 24, con la conduzione di Maria De Filippi.

Amici 24, ospiti puntata 17 novembre 2024

Tra gli ospiti della nuova puntata ci saranno Tananai che presenterà il suo nuovo singolo “Booster” e Mida col suo “Morirei per te”; tra i giudici esterni arriveranno Carlo Verdone accompagnato da Tananai per il canto e Irma di Paola per il ballo.

Amici 24, anticipazioni puntata 17 novembre 2024

Rudy Zerbi ha deciso di sostituire Diego con Antonia, nuova allieva di Amici 24. L’allievo, però, non è eliminato dalla scuola. Prima della sostituzione, entrambi si sono esibiti con due pezzi a testa. Zerbi ha proposto Diego alle sue colleghe, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Entrambe hanno qualche dubbio su Diego.

Per quanto riguarda le sfide, Alessia, Luk3 e Chiamamifaro hanno vinto le loro sfide. Alessia ha sfidato Antonio: giudice della sfida, Nancy Berti. Chiamamifaro, invece, ha sfidato Kimono, ex vincitrice di X Factor 2019. Il giudice della sfida è Carlo Di Francesco. La sfida di Luk3 andrà in onda nei daytime della prossima settimana.La classifica della gara di canto è la seguente: 1 Nicolò, 2 Antonia, 3 Senza_Cri, 4 Diego, 5 Ilan, 6 TrigNO, 7 Vybes. Carlo Verdone si è complimentato soprattutto con Nicolò, Senza_Cri e Diego. Tananai, invece, ha gradito l’esibizione di Antonia.La classifica della gara di danza, invece, è la seguente: 1 Francesca, 2 Alessio, 3 Teodora, 4 Alessia, 5 Rebecca.Vybes e Rebecca, quindi, andranno in sfida.Francesca è entrata a far parte della squadra di Deborah Lettieri. Daniele, Chiara e Alessia, invece, avevano la maglia sospesa per decisione di Alessandra Celentano: i tre allievi si sono presentati impreparati ad un’interrogazione e hanno anche tenuto un atteggiamento che non è piaciuto all’insegnante. Alessia, dopo la sfida, è stata interrogata. Rebecca, Alessia e Alessio hanno preso parte ad una gara improvvisazione durante la quale hanno ballato con degli oggetti: la vincitrice è Rebecca. La gara è stata giudicata da Giulia Pauselli e c’era un premio in palio, una partecipazione a Effetto Domino. Amici 24, diretta puntata 17 novembre 2024: come vederla L’ottava puntata dello speciale andrà in onda alle 14 su Canale 5 e Mediaset Infinity in streaming.