Venerdì 20 dicembre 2024, è stato registrato il tredicesimo speciale pomeridiano di Amici 24.

L’appuntamento con la tredicesima puntata della fase iniziale della ventiquattresima edizione del talent show di Maria De Filippi è per domenica 22 dicembre, alle ore 14 circa, su Canale 5.

Grazie all’account X di AmiciNews e al sito Super Guida TV, vi forniremo gli spoiler della registrazione.

Gli ospiti musicali sono i Negramaro.

I giudici delle gare, invece, sono Eleonora Abbagnato, per la danza, e Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci, per il canto.

I giudici delle varie sfide, invece, sono stati Marcello Sacchetta, Federica Camba, Carla Armogida, Andrea Alemanno e Maura Paparo.

Per quanto riguarda le sfide, TrigNO, Nicolò e Ilan non hanno sostenuto le loro rispettive sfide. Teodora ha vinto la prima sfida ma ha perso la seconda sfida (una sfida immediata voluta da Emanuel Lo): la ballerina, quindi, è stata eliminata. Al suo posto, è entrata nella scuola la sfidante Giorgia. Vybes, Alessio, Antonia e Chiamamifaro, invece, hanno vinto le loro rispettive sfide.

La classifica della gara di canto è la seguente: 1 Senza Cri, 2 Vybes, 3 Antonia, 4 Jacopo, 5 Deddè, 6 Mollenbeck. Va in sfida, quindi, Mollenbeck. I giudici si sono complimentati soprattutto con Vybes e con Antonia. Paola Turci si è complimentata anche con Jacopo Sol mentre Gabry Ponte ha apprezzato Deddè.

La classifica della gara di ballo, invece, è la seguente: 1 Daniele, 2 Francesca, 3 Chiara, 4 Alessia, 5 Alessio, 6 Dandy. Va in sfida, quindi, Dandy. Eleonora Abbagnato si è complimentata soprattutto con Daniele, Francesca e Alessia e ha riservato delle critiche a Dandy.

Da segnalare, l’assenza di Luk3, riguardo la quale non è stato detto nulla.

Per quanto riguarda le discussioni in studio, Deborah Lettieri si è arrabbiata con Emanuel Lo quando quest’ultimo ha messo Teodora in sfida immediata.

Gli insegnanti, infine, si sono scambiati i regali di Natale.

Chi sono i cantanti e i ballerini di Amici 24?

Ecco chi sono gli allievi di quest’edizione di Amici attualmente presenti nella scuola (biografie pubblicate su Witty TV):

– Chiamamifaro (Angelica Gori), cantautrice (team di Rudy Zerbi): ha 23 anni, è nata a Bergamo ma vive a Milano. “Per me la musica è uno strumento sociale, crea momenti di condivisione. È un’esperienza collettiva, unica e irripetibile. Stare sul palco mi fa sentire viva!”;

– Luk3 (Luca Pasquariello), cantautore (team di Lorella Cuccarini): 17 anni, vive a Sant’Agata Dei Goti (provincia di Benevento). “Amo molto scrivere e portare nei miei testi le esperienze che vivo”;

– Nicolò Filippucci, cantautore (team di Anna Pettinelli): 18 anni, vive in provincia di Perugia con la sua famiglia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”;

– Ilan (Ilan Muccino), cantautore (team di Anna Pettinelli): 21 anni, nato a Roma, vive da solo a Bologna. “Quando ho iniziato a scrivere canzoni per me è cominciata una bella sfida, quella di entrare nell’ottica di aprirmi al mondo”;

– Senza Cri (Cristiana Carella), cantautrice (team di Lorella Cuccarini): 24 anni, nata a Brindisi, vive a Milano. “Ho il cuore pulito e la mente in burrasca”;

– TrigNO (Pietro Bagnadentro), cantautore (team di Anna Pettinelli): 22 anni, nato ad Asti, vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. “Per me la musica è una esigenza!”;

– Vybes (Gabriel Monaco), cantautore (team di Rudy Zerbi): 21 anni, vive a Roma con i suoi genitori. “Nella musica mi racconto al 100%, quando canto, quello che c’è nella mia testa scompare”;

– Alessia Pecchia, ballerina latino americana (team di Alessandra Celentano): 23 anni, originaria di Fondi (Latina), vive a Roma e studia ingegneria all’Università. “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, il ballo è la mia medicina”;

– Alessio Di Ponzio, ballerino hip-hop (team di Emanuel Lo): 17 anni, vive a Taranto con la sua famiglia. “A me il tempo per fare danza non basta mai. Ne vorrei sempre di più”;

– Chiara Bacci, ballerina neoclassica (team di Alessandra Celentano): 21 anni, vive a Firenze. “Per me ballare è un modo per esprimere quelle emozioni che non riesco ad esprimere a voce”;

– Daniele Doria, ballerino modern (team di Alessandra Celentano): 17 anni, nato ad Aversa. All’età di 13 anni si trasferisce a Roma per studiare danza in accademia. “Mio nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la mia strada”;

– Teodora Olivia Martinez, ballerina neoclassica (team di Deborah Lettieri): 23 anni, nata in Argentina, all’età di cinque anni si trasferisce in Spagna. “Il mio sogno è quello di creare un giorno una compagnia di ballo”;

– Francesca Bosco, ballerina modern (team di Deborah Lettieri): 24 anni, nata a Siracusa, vive a Roma. “Per me danzare è il modo di esprimere tutto quello che ho dentro”;

– Antonia Nocca, cantante (team di Rudy Zerbi): 19 anni, vive a Napoli con la sua famiglia. “La musica è l’unica certezza che ho”;

– Dandy Cipriano, ballerino hip-hop (team di Deborah Lettieri): 22 anni, è nato e vive a Roma e ha origini filippine. “La danza per me è una compagna che non mi abbandona mai, c’è sempre nel momento del bisogno e mi fa sfogare”;

– Mollenbeck (Samuele), cantautore (team di Lorella Cuccarini): 23 anni, nato a Castiglione delle Stiviere, vive a Mantova con la mamma. “Nella musica ho sempre fatto tutto da solo, sono un autodidatta. Quando canto sono molto sicuro di me, sono competitivo e mi piace vincere”;

– Jacopo Sol (Jacopo), cantautore (team di Rudy Zerbi): 22 anni, nato a San Severo (Foggia), vive a Milano con il fratello. “Per me la musica vuol dire connettersi con le persone. La musica fa quello che non fanno le parole e arriva dove le parole non arrivano”;

– Deddè (Gabriele), cantautore (team di Anna Pettinelli), 19 anni, nato a Torre del Greco (Napoli), vive a Milano con un amico. “Scrivo di cose realmente accadute, storie di vita belle e brutte, racconto della mia città. Cantare significa esprimere quello che ho dentro”.

Chi sono i professori di Amici 24?

Per quanto riguarda il canto, gli insegnanti di quest’edizione sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Il corpo docente di danza, invece, è composto da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri.