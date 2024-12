Giovedì 12 dicembre 2024, è stato registrato il dodicesimo speciale pomeridiano di Amici 24.

L’appuntamento con la dodicesima puntata della fase iniziale della ventiquattresima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi è per domenica 15 dicembre, alle ore 14 circa, su Canale 5.

Grazie all’account X di AmiciNews e al sito Super Guida TV, vi forniremo tutti gli spoiler della registrazione.

Amici 24: anticipazioni registrazione spoiler puntata 15 dicembre 2024

Gli ospiti musicali di questo speciale sono Giordana Angi e Sting.

I giudici delle gare, invece, sono Raimondo Todaro, i Ricchi e Poveri (che si sono anche esibiti) e Alex Britti.

Ilan è passato dal team di Rudy Zerbi a quello di Anna Pettinelli. Jacopo Sol è diventato un allievo di Amici 24 a tutti gli effetti ed è entrato nel team di Zerbi. La Pettinelli ha fatto entrare nella scuola un altro cantante di nome Dedè.

TrigNO ha vinto la sua sfida contro lo sfidante Matteo. Anche Dandy ha vinto la sfida contro lo sfidante Alessandro.

È arrivato un provvedimento disciplinare per i ragazzi a causa dello stato di scarsa pulizia della casetta dove vivono. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno deciso di mandare in sfida tutti i loro allievi. Lorella Cuccarini ha deciso che per Luk3 arriverà un altro tipo di provvedimento. Senza_Cri è stata esclusa dal provvedimento perché è tra i pochi allievi che puliscono la casa. Esclusi anche gli ultimi cantanti arrivati.

La classifica della gara di canto è la seguente: 1 Antonia, 2 Senza_Cri, 3 Jacopo Sol, 4 Vybes, 5 Nicolò e Luk3, 6 Mollenbeck, 7 Ilan, 8 Chiamamifaro. Quest’ultima va in sfida e, probabilmente, dovrà affrontare due sfide per via del precitato provvedimento disciplinare. Alex Britti si è complimentato con Vybes e ha criticato Nicolò. I Ricchi e Poveri, invece, si sono complimentati con Luk3 e con Chiamamifaro. Durante la gara, si è accesa una discussione tra Ilan e Rudy Zerbi.

Si è svolta anche una seconda gara di canto alla quale hanno preso parte Senza_Cri, Antonia e Nicolò che hanno canto L’essenziale di Marco Mengoni. Senza_Cri ha vinto la gara che è stata giudicata da Giovanni Pallotti.

La classifica della gara di ballo, invece, è la seguente: 1 Chiara, 2 Daniele, 3 Alessia e Francesca, 4 Alessio. Quest’ultimo va in sfida. L’esibizione di Chiara ha scatenato una discussione tra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Quest’ultimo si è complimentato con Daniele e Francesca e ha criticato Alessia in modo deciso. Todaro e Celentano hanno discusso anche a causa di Alessia.

Nicolò, invece, ha svolto un compito assegnatogli da Lorella Cuccarini e ha preso una sufficienza.

Chi sono i cantanti e i ballerini di Amici 24?

Ecco chi sono gli allievi di quest’edizione di Amici attualmente presenti nella scuola (biografie pubblicate su Witty TV):

– Chiamamifaro (vero nome Angelica Gori), cantautrice (team di Rudy Zerbi): ha 23 anni, è nata a Bergamo ma vive a Milano. “Per me la musica è uno strumento sociale, crea momenti di condivisione. È un’esperienza collettiva, unica e irripetibile. Stare sul palco mi fa sentire viva!”;

– Luk3 (vero nome Luca Pasquariello), cantautore (team di Lorella Cuccarini): 17 anni, vive a Sant’Agata Dei Goti (provincia di Benevento). “Amo molto scrivere e portare nei miei testi le esperienze che vivo”;

– Nicolò Filippucci, cantautore (team di Anna Pettinelli): 18 anni, vive in provincia di Perugia con la sua famiglia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”;

– Ilan (nome completo Ilan Muccino), cantautore (team di Rudy Zerbi): 21 anni, nato a Roma, vive da solo a Bologna. “Quando ho iniziato a scrivere canzoni per me è cominciata una bella sfida, quella di entrare nell’ottica di aprirmi al mondo”;

– Senza_Cri (vero nome Cristiana Carella), cantautrice (team di Lorella Cuccarini): 24 anni, nata a Brindisi, vive a Milano. “Ho il cuore pulito e la mente in burrasca”;

– TrigNO (vero nome Pietro Bagnadentro), cantautore (team di Anna Pettinelli): 22 anni, nato ad Asti, vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. “Per me la musica è una esigenza!”;

– Vybes (vero nome Gabriel Monaco), cantautore (team di Rudy Zerbi): 21 anni, vive a Roma con i suoi genitori. “Nella musica mi racconto al 100%, quando canto, quello che c’è nella mia testa scompare”;

– Alessia Pecchia, ballerina latino americana (team di Alessandra Celentano): 23 anni, originaria di Fondi (Latina), vive a Roma e studia ingegneria all’Università. “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, il ballo è la mia medicina”;

– Alessio Di Ponzio, ballerino hip-hop (team di Emanuel Lo): 17 anni, vive a Taranto con la sua famiglia. “A me il tempo per fare danza non basta mai. Ne vorrei sempre di più”;

– Chiara Bacci, ballerina neoclassica (team di Alessandra Celentano): 21 anni, vive a Firenze. “Per me ballare è un modo per esprimere quelle emozioni che non riesco ad esprimere a voce”;

– Daniele Doria, ballerino modern (team di Alessandra Celentano): 17 anni, nato ad Aversa. All’età di 13 anni si trasferisce a Roma per studiare danza in accademia. “Mio nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la mia strada”;

– Teodora Olivia Martinez, ballerina neoclassica (team di Deborah Lettieri): 23 anni, nata in Argentina, all’età di cinque anni si trasferisce in Spagna. “Il mio sogno è quello di creare un giorno una compagnia di ballo”;

– Francesca Bosco, ballerina modern (team di Deborah Lettieri): 24 anni, nata a Siracusa, vive a Roma. “Per me danzare è il modo di esprimere tutto quello che ho dentro”;

– Antonia Nocca, cantante (team di Rudy Zerbi): 19 anni, vive a Napoli con la sua famiglia. “La musica è l’unica certezza che ho”;

– Dandy Cipriano, ballerino hip-hop (team di Deborah Lettieri): 22 anni, è nato e vive a Roma e ha origini filippine. “La danza per me è una compagna che non mi abbandona mai, c’è sempre nel momento del bisogno e mi fa sfogare”;

– Mollenbeck (Samuele), cantautore (team di Lorella Cuccarini): 23 anni, nato a Castiglione delle Stiviere, vive a Mantova con la mamma. “Nella musica ho sempre fatto tutto da solo, sono un autodidatta. Quando canto sono molto sicuro di me, sono competitivo e mi piace vincere”.

Chi sono i professori di Amici 24?

Per quanto riguarda il canto, gli insegnanti di quest’edizione sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Il corpo docente di danza, invece, è composto da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri.