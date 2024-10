Amici 24: anticipazioni, diretta, streaming quinta puntata 27 ottobre 2024

Oggi, domenica 27 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5, il quinto speciale pomeridiano di Amici 24, talent show con la conduzione di Maria De Filippi.

Amici 24, quinta puntata 27 ottobre 2024: anticipazioni

Ecco le anticipazioni della quinta puntata di Amici 24. Ospite musicale è Alessandra Amoroso, reduce dal Festival di Sanremo 2024 con Fino a qui. L’artista presenterà in anteprima il nuovo singolo Si mette male, in uscita venerdì 1 novembre e che anticipa il tour nei palazzetti. Inoltre, presente anche il coreografo internazionale David Parsons con una vecchia conoscenza di Amici, Elena D’Amario. I due saranno special guest per le date di apertura a Milano del 1 e 2 novembre del tour Balance of Power

Ospite attesissimo il conduttore Amadeus, che in questa occasione sarà giudice di canto. Per il presentatore veronese si tratta della prima volta in assoluto nel talent show di Maria De Filippi. Da poche settimane Ama è al timone di Chissà chi è, remake de I Soliti Ignoti sul Nove nello slot dell’access prime time. Dal 4 novembre invece sarà alla conduzione de La Corrida, sempre sulla stessa rete, ma in prime time. In questa occasione sull’ammiraglia Mediaset invece avrà modo di pubblicizzare il suo primo libro.

Amadeus ha esordito televisivamente proprio nel gruppo Mediaset con 1,2,3 Jovanotti (programma di cui si parla ancora grazie alla serie tv Hanno ucciso l’Uomo Ragno sugli 883). Nel 1999 è approdato in Rai, lasciandola nel 2006 per Mediaset dopo il successo de L’Eredità. Alla concorrenza però le cose non vanno come sperato: i suoi Formula Segreta, 1 contro 100 e Canta e vinci riscuotono poco successo. Nel 2009 il ritorno in viale Mazzini con Mezzogiorno in famiglia: da lì ricomincia una seconda gavetta che lo porta ai trionfali Festival di Sanremo, condotti dal 2020 al 2024.

Due le sfide: una per il cantautore Trigno: a valutarlo sarà produttore Rory Di Benedetto, noto talent scout; una per la ballerina Rebecca. La giudicherà il coreografo Marcello Sacchetta.

Amici 24: come guardarlo in streaming

Naturalmente noi di TvBlog seguiremo la quinta puntata del pomeridiano di Amici 24 in streaming. L’appuntamento andrà in onda alle 14.00 su Canale 5 e in livestreaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.