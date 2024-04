Questa sera, sabato 27 aprile 2024, andrà in onda su Canale 5, la sesta puntata del serale di Amici 23, talent show condotto da Maria De Filippi, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè nel ruolo di giudici e di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro nel ruolo di insegnanti.

Amici 23, serale, sesta puntata 27 aprile 2024: anticipazioni

Al termine di questo sesto serale, ci sarà un’altra eliminazione.

Ospite a sorpresa di questa puntata sarà l’attore turco Can Yaman, protagonista della seconda stagione di Viola come il mare, insieme a Francesca Chillemi. Le prime due puntate di Viola come il mare 2 saranno disponibili in anteprima su Mediaset Infinity il 24 aprile e il 3 maggio. La serie, poi, andrà in onda su Canale 5 a partire dal 3 maggio.

L’ospite comico della puntata di stasera, invece, sarà l’imitatore Francesco Cicchella.

L’ospite musicale, infine, sarà il rapper Rocco Hunt che si esibirà con il suo ultimo singolo dal titolo Musica Italiana, pubblicato lo scorso 5 aprile.

Amici 23, serale, concorrenti e coach: chi sono?

Le squadre che si stanno sfidando a questo serale sono 3.

La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è formata dai cantanti Holden e Petit e dai ballerini Dustin e Marisol.

La squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, invece, è composta dai cantanti Mida e Sarah e dalla ballerina Sofia.

La squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, infine, è formata solamente dalla cantante Martina.

Il direttore artistico del serale è Stéphane Jarny.

Amici 23, serale, sesta puntata 27 aprile 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il serale di Amici 23 in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata di stasera in tempo reale con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:30.