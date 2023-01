Amici 22, la verità sul noce moscata gate

Negli ultimi giorni, il noce moscata gate sta prendendo spazio in tv e sui social. Dopo la messa in onda dello speciale di domenica 15 gennaio 2023, durante i successivi tre appuntamenti con il daytime di ‘Amici 22’, si sono susseguiti i ‘cazziatoni’ di Arisa, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo nei confronti dei propri allievi, rispettivamente Wax, NDG, Samu e Maddalena, e alcune clip riassuntive delle reazioni dei quattro superstiti (non eliminati dopo la sfida immediata di punizione). Ad oggi, però, non conosciamo ancora i gravi motivi e non trasmettibili accaduti nella notte di Capodanno.

Cosa è successo la notte di Capodanno ad Amici 22 con la noce moscata

Poche ore fa, il magazine ‘Dagospia’, attraverso un articolo di Giuseppe Candela, ha confermato le indiscrezioni circolate, da giorni, su Internet. I ragazzi avrebbero assunto noce moscata aggiungendo che “sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su Youtube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale. La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione”.

Wax: la difesa del papà e del fratello

Il papà di Wax, nelle scorse ore, ha cercato di difendere il figlio, accusato di essere stato il capobranco di questa deplorevole iniziativa, attraverso un episodio non troppo datato:

Buongiorno a tutti, sono il papà di Wax. Chi è realmente Wax? Tre anni fa di notte, verso le 3, Wax entra nella mia camera, mascherato da rapinatore con una pistolina giocattolo di quando era bambino, e mi disse: “Alzati e fammi una pasta al tonno, o ti riempio di piombo”. Io naturalmente mi sono alzato e sono andato in cucina con le mani alzate a mettere l’acqua. Quando arrivammo in cucina dissi: “Ma scusa se ho le mani alzate come faccio a mettere l’acqua? Dammi la pistola e mettila tu”. Lì scoppiammo a ridere per un quarto d’ora. Ecco chi è Wax. È una persona con una tale fantasia, come non ne ho mai viste. Lui è così, vive nei sogni. Ma io lo invidio. Wax non è uno stupratore come alcuni hanno scritto, è un ragazzo di 20 anni. Che vi devo dire? Viva Wax!

Poche ore prima, su Tik Tok, è intervenuto anche Pietro, il fratello maggiore del cantautore di ‘Amici’:

Essendo il fratello ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno. Tutto. E vi posso dire che a Capodanno, il 31 dicembre, nella casetta di Amici, non è successo un caxxo, quindi chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione sta insultando anche la mia. Oltre che insultare la mia famiglia insulta anche la mia educazione. Non è carino e soprattutto non serve a un caxxo.

La versione dell’eliminata Valeria Mancini

A poche ore dall’uscita (per lasciare il posto al ripescato Cricca), Valeria Mancini ha rotto il silenzio attorno a questa vicenda fornendo la propria versione dei fatti:

Credo possiate immaginare la mia tristezza e la mia amarezza, il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e lo accetto, non posso accettare che io venga associata a supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona. Questo “dire” e “non dire” ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori cose. Dal mio canto, avrei preferito che i video fossero stati mostrati, l’ho sperato. Capisco la scelta di non farlo per tutela dei minori, ma se i video fossero stati mostrati avreste visto la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare cosa è successo, sono stata io a pagarne le conseguenze ma volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e incoraggiamento perché vi leggo. Spero che un giorno la verità venga fuori.

Lo sketch di Ilenia Pastorelli a Viva Rai2

Ospite, stamattina del programma di Fiorello, Ilenia Pastorelli ha citato il noce moscata gate suscitando l’ilarità della banda di Rai2:

Io sto andà a comprà a noce moscata, mi hanno detto che, insomma, c’ha certi effetti…