Perché Gianmarco Petrelli è assente oggi 22 gennaio 2023 ad Amici?

Qualche giorno fa, è stata registrata la nuova puntata di ‘Amici 22’, che andrà in onda, oggi domenica 22 gennaio 2023, a partire dalle 14, su Canale 5. I fan, presenti alla registrazione, hanno sottolineato l’assenza di uno dei protagonisti più amati di questa edizione, Gianmarco Petrelli. L’allievo di Alessandra Celentano, che non ha ancora guadagnato l’accesso alla fase serale, non era presente in studio, suscitando la preoccupazione dei fan. Cosa è successo?

Gianmarco Petrelli assente alla diciassettesima puntata di Amici 22: cosa è successo?

Nessun provvedimento disciplinare o eliminazione per il danzatore. E’ il profilo Twitter, AmiciiNews, sempre informato sugli spoiler del programma di Canale 5, a svelarci l’arcano. Un piccolo problema di salute ha costretto Gianmarco ad un periodo di stop forzato non consentendogli, di fatto la presenza in puntata:

Inoltre volevamo dirvi anche un’altra cosa. Al termine della registrazione una ragazza chiede dove fosse Gianmarco e le viene risposto testualmente: “È UN PO’ MALATUCCIO”.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 20, 2023

Quando torna Gianmarco Petrelli ad Amici 22?

Dopo essersi ristabilito del tutto, Gianmarco sarà presente in trasmissione già a partire da domenica 29 gennaio 2023. Sicuramente, i fedelissimi di ‘Amici‘ potranno rivederlo sul piccolo schermo nella striscia quotidiana delle 16.10 dopo ‘Uomini e Donne’.

Gianmarco Petrelli, chi è? La scheda ufficiale

Gianmarco ha 22 anni, vive in provincia di Roma con i genitori e il fratello. Ha cominciato a ballare di nascosto in casa imitando Michael Jackson e quando la mamma se ne è accorta lo ha iscritto a danza. All’interno della scuola di Maria De Filippi ha intrecciato una relazione con Megan.