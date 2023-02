Amici 22, Cricca ed Isobel nuova coppia: “Ho scritto una canzone per te” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Amici 22‘, in onda, oggi, 9 febbraio 2023, abbiamo assistito ad un nuovo amore sbocciato nella scuola di Canale 5. Quello tra Cricca ed Isobel. Il cantante, rientrato a fuori di popolo, qualche settimana fa dopo il caso ‘noce moscata’, ha fatto breccia nel cuore della ballerina di Alessandra Celentano (che ha già conquistato il serale). Tra ammiccamenti, baci, sguardi complici, carezze e parole sussurrate all’orecchio, i due allievi hanno rotto il ghiaccio concedendosi dei baci molto romantici (Qui, il video completo). Che sia il preludio di una grande storia d’amore destinata a durare nel tempo?! Come dice il proverbio… chi ben comincia è a metà dell’opera.

Amici 22: le altre coppie

Quest’anno, Cupido ha scoccato molte frecce ad ‘Amici’. Grande interesse ha suscitato il rapporto, tra alti e bassi, di Maddalena e Mattia che, dopo un lungo tira e molla, si è concluso con un ‘nulla di fatto’. In via di definizione, invece, il legame tra Gianmarco e Megan. I due danzatori, ad oggi, faticano a trovare un terreno fertile per far decollare un amore che fa palpitare il cuore di molti telespettatori. Angelina, invece, (che risulta fidanzata fuori dal programma) ha messo, fin da subito, le cose in chiaro, con Wax, considerato unicamente come amico. Il feeling e l’intesa, però, tra i due giovani cantautori è palpabile. I fan sognano già la ship. Sarà così. Chi, invece, può dormire sogni tranquilli è Niveo innamorato pazzo di Rita.