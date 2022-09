Oggi, mercoledì 28 settembre, si è tenuta la registrazione del terzo speciale pomeridiano di Amici 22 che andrà in onda domenica 2 ottobre 2022, alle ore 14, su Canale 5.

Questo è un pezzo contenente spoiler, quindi, se non volete rovinarvi la sorpresa, interrompete qui la lettura.

Stando a quanto pubblicato dal sito Super Guida TV, gli ospiti di questo terzo speciale sono stati Achille Lauro, che ha giudicato una sfida tra cantanti, e Anbeta Toromani, che ha giudicato la prova dei ballerini.

Nel corso di questo speciale pomeridiano, non è stato eliminato nessun allievo.

Il ballerino classico Ramon, invece, ha nuovamente la maglia sospesa, per decisione di Alessandra Celentano. Riguardo Ramon, si è scatenata una discussione che ha coinvolto anche Raimondo Todaro e Rudy Zerbi.

La puntata è iniziata con un filmato ironico riguardante Alessandra Celentano e un mazzo di fiori che qualcuno che le ha regalato.

Niveo, Tommi e Wax si sono sfidati in una gara di inediti. Il giudice è stato Max Brigante. La gara è stata vinta da Tommi.

La produzione ha optato per un provvedimento disciplinare per i ragazzi. I cantanti, infatti, sono usciti fuori dallo studio, non rispettando le regole, e un filmato andato in onda l’ha dimostrato.

La produzione, quindi, ha deciso che l’ultimo classificato in una gara di cover sarebbe finito in sfida. Alla gara, non ha partecipato Aaron, unico a non uscire dallo studio insieme a Wax, Tommy e Niveo, impegnati in studio per la gara di inediti, che, però, hanno deciso di partecipare ugualmente alla gara di cover.

In sfida, sono andati Piccolo G e Niveo.

I voti assegnati agli allievi sono stati i seguenti: Ludovica 8,5, Mattia 8, Megan 8, Ramon 8, Samuel 7,5, Gianmarco 7,5, Samu 7+, Maddalena 7-, Asia 6+, Aaron 6, Niveo 6, Federica, 6,5, NDG 8, Piccolo G 6, Tommy 7, Andre 6,5, Wax 8.

Rudy Zerbi ha criticato Niveo e Andre mentre Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno discusso dopo un’esibizione di Rita e anche a causa di un compito assegnato dall’insegnante di danza classica a Ludovica.

Anbeta Toromani ha assegnato i voti più alti a Mattia, Samuel e Maddalena.

Wax ha vinto la sfida voluta per lui da Rudy Zerbi. Il giudice è stato Charlie Rapino.

Anche Niveo ha vinto la propria sfida. Ad esprimersi, sono stati i professori di canto perché trattavasi di un provvedimento disciplinare.

Achille Lauro, infine, ha dichiarato che i cantanti hanno ancora molto da lavorare.