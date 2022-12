Martedì 13 dicembre, si è svolta la registrazione del quattordicesimo speciale pomeridiano di Amici 22, che andrà in onda domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 14, su Canale 5.

Come di consueto, quindi, anche questa settimana, pubblichiamo l’articolo con gli spoiler di questa registrazione, che è stata l’ultima di questo 2022. Se non volete rovinarvi la sorpresa, fermatevi qui con la lettura.

Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida TV, gli ospiti di questa puntata sono stati Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa, che hanno ricoperto il ruolo di giudici nella gara dedicata alle cover da riarrangiare. Il premio messo in palio è stato un’esibizione durante i concerti che Elisa terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 28 e il 29 dicembre (lo stesso premio è stato messo in palio anche per i ballerini).

I migliori della gara sono stati Angelina e Wax mentre Niveo si è classificato all’ultimo posto.

Angelina e Wax si sono ulteriormente confrontati, in una sorta di spareggio, con i professori nel ruolo di giudici. Anche questa sfida è terminata in parità. Angelina, infine, è risultata la vincitrice della gara per volere di Rudy Zerbi.

Lorella Cuccarini, insegnante di Niveo, ha dichiarato di aver notato una nuova cantante ai casting, Valeria, che si è esibita con un suo inedito. Su Valeria, c’è l’interesse anche di Arisa.

Amici 22, anticipazioni quattordicesima puntata: i ballerini

Fabrizio Mainini, invece, è stato il giudice della gara di ballo per la quale i ballerini hanno montato personalmente le loro coreografie.

Isobel è stata la vincitrice della gara, di conseguenza, la ballerina si è esibirà insieme ad Angelina al concerto di Elisa.

Samuel, invece, si è classificato all’ultimo posto.

Dopo la gara, Raimondo Todaro ha fatto entrare in studio Aurora, una ballerina vista ai casting, e ha chiesto a Samuel e Gianmarco, i ballerini sui quali nutre più dubbi, di esibirsi di nuovo.

Anche Emanuel Lo ha fatto entrare in studio una nuova ballerina, Vanessa, chiedendo a Megan e Rita di esibirsi nuovamente. Una delle due ballerine lascerà il proprio banco alla nuova arrivata.

Le ballerine Aurora e Vanessa, più la cantante Valeria, sono entrate in casetta e lavoreranno con i professori. Nelle prossime settimane, verrà presa una decisione.

Per quanto riguarda gli sponsor, infine, la prova Marlù è stata vinta da Niveo, la prova TIM, da Mattia, e la prova Oreo, da Maddalena.