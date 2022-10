Oggi, mercoledì 5 ottobre, si è tenuta la registrazione del quarto speciale pomeridiano di Amici 22 che andrà in onda domenica 9 ottobre 2022, alle ore 14, su Canale 5.

Questo articolo, come già sapete, contiene spoiler, quindi, se non volete rovinarvi la sorpresa, interrompete qui la lettura.

Gli ospiti di questo speciale sono stati Sangiovanni, che ha presentato il suo nuovo singolo, e Diana Del Bufalo, protagonista del musical Sette Spose per Sette Fratelli. Giorgia, invece, ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara dei cantanti.

La puntata è iniziata con la comunicazione riguardante un nuovo provvedimento disciplinare per i cantanti a causa di assenze e ritardi. Gli ultimi due classificati nella gara, quindi, sono finiti direttamente in sfida.

Giorgia ha assegnato il voto più alto a Tommy Dali mentre gli ultimi due classificati sono risultati Andre e Niveo.

Piccolo G ha anche sostenuto una sfida, vincendo contro il suo sfidante.

Nella gara dei ballerini, invece, giudicata da Little Phil, il voto più alto è stato assegnato a Samu.

Gianmarco ha vinto la propria sfida ma Raimondo Todaro ha deciso che la sfidante, Claudia, rimarrà nella casetta per un probabile ingresso nella scuola al posto di Asia. Questa decisione ha scatenato una discussione tra Alessandra Celentano e Todaro.

Mattia, invece, ha portato a termine il compito assegnatogli dalla Celentano.

Alla gara degli inediti, hanno preso parte Cricca, NDG e Wax. La gara è stata vinta da Wax che ha ottenuto la possibilità di lavorare con un produttore per un suo inedito.

La poca espressività della ballerina Rita è stata argomento di discussione, con Alessandra Celentano che ha difeso la sua allieva.

In puntata, si è anche parlato nuovamente della decisione di Alessandra Celentano di assegnare a Ludovica una prova di sensualità. L’insegnante ha scovato sul profilo Instagram dell’allieva, alcune foto che ritraggono la ballerina con indumenti simili a quelli che si era rifiutata di indossare per la sua coreografia. Ludovica ha replicato, affermando che si trattava di uno shooting e non di una coreografia.

Il ballerino Ramon, dopo la discussione della settimana scorsa, ha riottenuto la felpa di Amici.