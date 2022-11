Amici 22 anticipazioni puntata domenica 27 novembre 2022

Ieri, giovedì 24 novembre 2022, è stata registrata un nuovo appuntamento di ‘Amici 22’. Grazie alla pagina Twitter @amicii_news e ai colleghi di Superguidatv.it, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domenica 27 novembre 2022, a partire dalle 14, su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi.

Se non volete rovinarsi la sorpresa non proseguite la lettura del post (ATTENZIONE SPOILER)

– Ospite, Irama che ha cantato, per la prima volta, in tv, il nuovo singolo, Alì. Il cantante ha ricevuto un doppio disco di platino che ha deciso di donare alla conduttrice per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per lui durante e dopo l’esperienza nel talent.

– Cristiano Malgioglio e Federica Camba hanno giudicato le gare di canto. Nancy Berti, invece, ha giudicato le performance dei ballerini.

Amici 22: provvedimento disciplinare per cantanti e ballerini

Dopo aver visionato un filmato, viene annunciato un provvedimento disciplinare per le mancate pulizie in casetta. Si legge:

“La conduttrice ha detto che molto presto farà lei i nomi delle persone che non fanno nulla. Una De Filippi così furiosa non si era vista nemmeno quando quelli della grafica la facevano attendere durante le puntate del Serale per dare la classifica di gradimento. In casetta vi sono, a detta di Maria De Filippi, tre categorie di persone: quelli che fanno anche oltre il dovuto, quelli che fanno il giusto, e quelli che non fanno davvero mai nulla. La delusione più grande è vedere che chi sa di non aver mai alzato un dito per pulire, ordinare, lavare piatti e bicchieri, non si sia alzato”.

Finiscono, quindi, in sfida immediata, Gianmarco, Mattia e NDG.

Todaro si è arrabbiato con il proprio allievo di latino – americano perché, come lo scorso anno, ha ripetuto lo stesso errore dimostrando di non aver imparato la lezione.

– Arisa ha cantato ‘Sorry Seems to Be the Hardest Word’ per spiegare, in pratica, come si può interpretare un brano famoso dandogli una nuova vita.

– Aaron e Tommy, essendo tra i primi tre in classifica, si sarebbero salvati dai provvedimento disciplinare. Con Piccolo G, si sono, però, assunti le proprie colpe. Federica, Ludovica, Meghan, Maddalena, Cricca, Rita e Ramon sono salvi da ogni punizione.

– Federica si è aggiudicata la Prova Tim. Seguirà una lezione di chitarra. La cantautrice trionfa anche nella gara degli inediti.