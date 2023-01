Oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, si è tenuta la registrazione del diciottesimo speciale pomeridiano di Amici 22, che andrà in onda domenica 29 gennaio, alle ore 14 su Canale 5.

Anche questa settimana, quindi, pubblichiamo l’articolo contenente gli spoiler della registrazione. Consigliamo, ovviamente, a chi non vuole rovinarsi la sorpresa di interrompere qui la lettura.

Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida TV e Amici News, gli ospiti di questa puntata sono stati Rocco Hunt, Anna Pettinelli, Alex Britti e Sergio Bernal. Gli ospiti musicali, invece, sono stati Alex W. e Sophie and The Giants.

Come ricordiamo, nella scorsa registrazione, la sfida di Samu, conseguenza del provvedimento disciplinare arrivato dopo i famigerati fatti di Capodanno, era stata rinviata per la seconda volta, con l’ingresso diretto nella scuola dello sfidante Paky, voluto da Alessandra Celentano. Samu, quindi, avrebbe dovuto affrontare la sfida con un nuovo sfidante che, però, non ha potuto prendere parte a questa puntata: la sua sfida, quindi, è stata nuovamente rinviata.

Rudy Zerbi, invece, ha messo in sfida Federica: la cantante ha avuto la meglio sulla sfidante e ha mantenuto il proprio banco.

Per quanto riguarda la gara di canto, invece, Piccolo G è risultato il vincitore, ottenendo la possibilità di accedere al serale. Rudy Zerbi, però, ha deciso di non dargli la maglia d’oro. Rocco Hunt si è complimentato con Niveo mentre Anna Pettinelli ha criticato Cricca e Wax (quest’ultimo è stato il meno votato).

Per quanto concerne la gara di ballo, invece, Paky ha ricevuto il voto più alto mentre Eleonora è risultata la meno votata. Samu, di cui il destino è in bilico, si è piazzato in seconda posizione.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, invece, in questo speciale, hanno discusso a causa di un compito assegnato da Todaro a Gianmarco. Il ballerino ha accusato Todaro di avergli assegnato il compito solo per colpire la Celentano.

Sempre Raimondo Todaro ha deciso di sostituire Samuel con un ballerino hip hop di nome Alessio. Samuel, quindi, è stato eliminato ma ha ottenuto una borsa di studio all’Accademia a Monaco di Baviera.

Emanuel Lo, invece, ha eliminato la ballerina Vanessa.

Riguardo altre gare, Wax ha vinto la gara che ha messo nuovamente in palio la possibilità di realizzare un video ufficiale, con la canzone Ballerine e Guantoni.

Samu, invece, ha vinto la gara che ha messo in palio la possibilità di realizzare un video per World of Dance.

Sia i cantanti che i ballerini, inoltre, hanno dovuto stilare una classifica: al primo posto, tra i cantanti, si è piazzata Angelina mentre tra i ballerini, Isobel ha ottenuto il primo posto.

I finalisti del contest di Radio Mediaset, invece, sono Piccolo G, Federica, Wax e Angelina.

Per quanto riguarda gli sponsor, infine, la prova TIM è stata vinta da Mattia mentre la prova Oreo è stato vinta da Gianmarco.