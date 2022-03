Amici 21: gli amori di cantanti e ballerini arrivati al serale

Sabato 19 marzo 2021 andrà in onda la prima puntata del serale di ‘Amici 21‘. Come ormai, quasi tutti, saprete, tutti gli allievi hanno avuto accesso alla fase finale del programma di Canale 5. A poche settimane dall’inizio dell’ultimo step del talent show di Maria De Filippi, rinfreschiamoci la memoria su tutti gli amori di cantanti e ballerini/e nati dentro e fuori la scuola.

Amore a gonfie vele per Albe – Serena, Alex e Cosmary (nonostante l’eliminazione di qualche settimana fa) e Dario Sissi. Non sono decollate, invece, le coppie formate da LDA ed Elena e Carola e Luigi. In particolare, la ballerina ed il cantautore, dopo una iniziale fase di studio, hanno deciso di vivere una pura amicizia senza ulteriori declinazioni sentimentali. Ha, invece, fatto sognare i telespettatori il legame profondo e speciale tra Christian e Mattia. I due danzatori si sono sostenuti l’uno con l’altro. L’uscita di scena del latinista, a causa di un brutto infortunio, ha gettato in uno stato di sconforto l’amico.

Amici 21, il ballerino Christian Stefanelli in crisi vuole abbandonare la scuola: “Ho perso la voglia di ballare”

Durante lo speciale di San Valentino, abbiamo scoperto, inoltre che Calma ha una fidanzata di nome Cecilia mentre Crytical ha occhi solamente per Anna. Non sappiamo, invece, se Gio Montana sia single o felicemente accompagnato. Così come non abbiamo, ad oggi, notizie riguardanti la sfera privata di Aisha, Leonardo, Nunzio, Alice e Michele.