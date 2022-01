Amici 21: registrazione nuova puntata rimandata a causa del Covid-19? L’indiscrezione

Oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, si sarebbe dovuta registrare la nuova puntata dello speciale di ‘Amici 21‘ in onda domenica 30. Come riporta il portale quellochetuttivoglionosapere.it “la nuova registrazione di Amici 21 è stata rimandata a data da destinarsi a causa del Covid. L’appuntamento settimanale sarebbe saltato per via della positività di alcuni ballerini nel corpo dei professionisti del programma. Un’evenienza che ha costretto la produzione a rimandare le riprese del Talent di Maria De Filippi”.

Secondo il sito, i ragazzi in questione, “starebbero tutti bene e non accuserebbero sintomi gravi, ragion per cui presto potranno tornare a lavoro” dopo essere risultati nuovamente negativi ed aver trascorso un periodo di quarantena lontano dagli studi.

⚠️Considerate che in un programma ci sono delle procedure da seguire. Pure i prof non servono in presenza per il programma ma si è rimandato. I professionisti fanno anche lezione, è logico che se non si possono preparare esibizioni c'è un attimo di stop. #Amici21 — Quellochetuttivoglionosapere (@Quellochetutti1) January 26, 2022

Nelle scorse settimane, la trasmissione di Canale 5 non si è mai fermata nonostante alcuni professori del cast (Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Veronica Peparini) hanno preso parte allo speciale della domenica in collegamento da casa.

Anche il fidanzato della Peparini, Andreas Muller, nei giorni scorsi, ha comunicato ai propri followers su Instagram, di essere risultato positivo al Covid-19.

Quando, sarà registrato, quindi, il nuovo appuntamento della domenica di ‘Amici 21’. Sul web, si avvicendano tutte le ipotesi del caso tra cui una registrazione fissata per sabato 28 o la diretta del 30 gennaio.

🔵AMICI NEWS🔵 LA PROSSIMA REGISTRAZIONE DI AMICI 🔴NON🔴 SARÀ, SICURAMENTE, VENERDÌ 28, QUINDI SARÀ O SABATO 29 O DOMENICA 30 IN DIRETTA! #amici2021 #Amici21 #Amicispoiler — GOSSIPTV📸 (@GossiptvTv24) January 26, 2022

Stanno bene, invece, cantanti e ballerini della scuola.