Amici 21: il tutorial di Nunzio per la maestra Alessandra Celentano (video)

Anche oggi, Nunzio, durante l’ultimo appuntamento con il daytime di ‘Amici 21‘, in onda, martedì 29 marzo 2022, ha voluto registrare un tutorial di danze latino-americane per la maestra Alessandra Celentano. L’insegnante, durante il serale, non ha mai apprezzato particolarmente l’atteggiamento ed il modo di muoversi sulla pista del ballerino di Raimondo Todaro.

Amici di Maria De Filippi Amici 21, Leonardo a Nunzio: “Hai capito che sei qua per il trash?!” (video)

In questa puntata, il danzatore ha mostrato alla professoressa di danza classica i passi base di molti balli dello stile con cui ha vinto tanti premi e ottenuto riconoscimenti durante la sua carriera in continua ascesa.

Maestra Celentano Buongiorno. Quello che sta per vedere è un tutorial delle danze latino-americane per farle capitare meglio quello che è il nostro mondo. Visto che non è un’esperta del nostro campo. Se leggete il titolo c’è scritto ‘Il savoir-faire di Nunzio perché, come vede, per affrontare un tutorial io vengo in giacca. Proprio per rimarcare il concetto che Nunzio non ha classe. Io ci rifletterei un pochino. Questo è il mio savoir-faire, cioè il saperci fare. Non bisogna per forza essere pacati, eleganti ma si può essere anche come Nunzio. Come dice lei spavaldo, arrogante. Nel mondo giusto.

Nunzio ha dimostrato come si può ballare, in maniera sensuale e non volgare, la rumba. Ma non è detto che, nei prossimi giorni, la Celentano possa ricevere altri filmati che mettano in luce la bravura dell’allievo nella sua disciplina.