Amici 21: Nunzio e Sissi perdono la gara ‘Testa Spalla’ e diventano maggiordomi per una settimana

Nei giorni scorsi, Nunzio e Michele (per la categoria danza) e Sissi e Luigi (per la sezione canto) di ‘Amici 21‘ si sono preparati su ‘Testa spalla’, il celebre passo a due di Don Lurio con Lola Falana. Il ballerino di Raimondo Todaro e la cantante di Lorella Cuccarini, dopo essersi confrontati con gli altri ragazzi, perdono la gara su insindacabile giudizio di Maria De Filippi.

I vincitori (Michele e Luigi) hanno guadagnato un premio ovvero la possibilità di guardare un film nello studio del programma. I perdenti, invece, vestono gli inediti panni di maggiordomi. Dovranno, per una settimana, accontentare le richieste dei propri compagni in qualsiasi momento, in ogni ora del giorno. Il suono della campanella scandirà la volontà di cantanti e ballerini di ricevere il supporto del maggiordomo e della sua assistente.

Amici di Maria De Filippi Amici 21, il serale: anticipazioni settima puntata del 30 aprile 2022

I trionfatori della competizione (che doveva mettere in luce doti essenziali come coordinazione, rispetto del tempo), dopo una breve riflessione, hanno deciso, di comune accordo, di condividere il trofeo proprio con gli sconfitti (Qui, il video).

Nel frattempo, proseguono le assegnazioni dei guanti di sfida in vista della settimana puntata del serale prevista per sabato 30 aprile 2022. Tra i pezzi assegnati anche ‘Cambiare’ di Alex Baroni che vedrà contrapposti Alex e Luigi. Chi si aggiudicherà il confronto canoro?