Amici 21: l’omaggio a Mike Bird (video)

Nel corso della prima puntata di ‘Amici 21‘, andata in onda, oggi, domenica 19 settembre 2021, la produzione, la redazione, Maria De Filippi e gli autori del programma hanno voluto omaggiare Mike Bird, nome d’arte di Michele Merlo, il cantautore (che ha preso parte all’edizione 16 del talent show di Canale 5), scomparso il 6 giugno 2021 per colpa di una leucemia fulminante.

I ballerini professionisti hanno ballato sulle note di una sua canzone ‘Aquiloni’ mentre scorrono le sue immagini più belle. Una standing ovation e sincera commozione hanno accompagnato il finale della performance (Qui, il video).

Per te Mike 💛 #Amici21 pic.twitter.com/amblMVq3ao

Dopo la morte di Mike Bird, Maria De Filippi, ai social ufficiali di ‘Amici’, ha affidato una lunga lettera per ricordare il raffinato interprete:

Baudelaire diceva che “la sensibilità di ognuno è il suo genio”, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio.

La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo.

Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta.

Aquiloni, pezzo del 2019, è scritto da Michele Merlo con Leonardo Cristoni e Davide Simonetta. Ecco il testo del brano:

Ma guarda te sta vita

Un giorno mi ha abbracciato

E poi dopo è sparita

Ha detto stai tranquillo

A te ci pensa il tempo

E io sto qui da anni

Ormai neanche ci penso

Quando passavo le giornate

Chiuso in una stanza

E mi dicevo vedrai che passa

Con il panico alla gola

Battevo i pugni a terra

Ma sognavo di volare

Volare tra le stelle

E tuffarmi dentro il mare

Perché domani andrà meglio

Me lo dicevi sempre

Me lo dicevi sempre

Se ci va male resteremo soli

E sarà tutto quanto da rifare

Che se ci pensi siamo solo nomi

Piccole rondini nel temporale

Se ci va bene inseguiremo i sogni

E lo faremo per dimenticare

Che volavamo come gli aquiloni

Ma questa vita ci ha fatto cadere

E mi son detto fai qualcosa

Non sei fatto per mollare

Questa paura di cadere

È solo voglia di volare

Vinceremo sta battaglia

E ce la faremo insieme

Lasceremo la paura

E torneremo a stare bene

Saremo quelli un po’ persi

Quelli col panico dentro

Quelli che nei cassetti tengono ancora un bel sogno

Perché sognare è un dovere

In un mondo che è perso

E non importa se per sognare ti senti diverso

Saremo noi a ridere anche con i tagli sulla pelle

Saremo soli e felici sotto un cielo pieno di stelle

E aspetteremo domani e sarà tutto cambiato

E poi domani rideremo , di quello che abbiamo passato

Se ci va male resteremo soli

E sarà tutto quanto da rifare

Che se ci pensi siamo solo nomi

Piccole rondini nel temporale

Se ci va bene inseguiremo i sogni

E lo faremo per dimenticare

Che volavamo come gli aquiloni

Ma questa vita ci ha fatto cadere

Se ci va male resteremo soli

Se ci va male resteremo soli

Se ci va male resteremo soli