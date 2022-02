Amici 21, Michele Esposito nuovo ballerino: “Qui per aiutare la mia famiglia” (video)

Oggi, nel corso dell’ultima puntata del daytime di ‘Amici 21‘, in onda mercoledì 2 febbraio 2022, Michele Esposito ha fatto il suo ingresso nella scuola come ballerino della maestra Alessandra Celentano. Ha 22 anni, è di Teverola (CE). A 11 anni, si è recato a Zurigo, in Svizzera, per studiare danza classica, in Accademia. Ha fatto diverse competizioni a Losanna vincendo diversi premi. Ha lavorato anche ad Amsterdam (Qui, il video).

Sono qui perché volevo farmi conoscere anche in Italia.

L’insegnante le consegna la maglia d’oro del serale: “Dovrai far in modo di tenere la maglia affinché tu possa andare al serale” (Qui. il video).

Sono un ragazzo semplice, umile, provo a rispettare tutti. Sono venuto tu perché credo che sia un’esperienza molto importante qui in Italia. Tutti vedono questo programma. L’ho fatto per aiutare anche la mia famiglia. Per colpa del virus siamo stati un po’ in difficoltà. Ho visto che sono tutti dei ragazzi grintosi, bravi, talentuosi. Mi auguro di fare tante esperienze, di intraprendere nuove strade. Di imparare non solo la danza classica ma anche altri stili. All’inizio sono un po’ timido ma, dopo aver conosciuto le persone, mi apro un po’ di più. Cerco di essere diretto. Di solito penso prima di fare qualcosa. Penso ma vado. Grazie mille per questa opportunità.

Nel frattempo, la Celentano prosegue i provini per trovare un/a sostituta di latino per Mattia se non dovesse riprendersi dall’infortunio delle scorse settimane.