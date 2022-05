Amici 21: Luigi Strangis è il vincitore

Luigi Strangis è il vincitore della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il cantautore 20enne proveniente da Lamezia Terme ha vinto la finalissima a due contro il ballerino Michele Esposito che, di conseguenza, è il vincitore della categoria ballo.

Luigi si aggiudica il premio finale di 150mila euro mentre Michele, vincitore di categoria, si porta a casa 50mila euro.

Per quanto riguarda gli altri premi assegnati durante la finale andata in onda stasera su Canale 5, la cantante Sissi ha vinto il Premio della Critica assegnato dai giornalisti presenti in collegamento, la ballerina Serena Carella ha vinto il Premio TIM, Luigi Strangis ha vinto anche il Premio delle Radio, assegnato dalle più importanti radio italiane, grazie al suo inedito Tienimi Stanotte, il cantautore Alex ha vinto il Premio Oreo mentre tutti i finalisti (l’unico che non abbiamo ancora nominato è Albe) hanno vinto il Premio Marlù.

Luigi ha anche ottenuto la possibilità di esibirsi al Future Hits Live 2022, il festival della Generazione Zeta, durante il quale condividerà il palco con altri artisti italiani come Mahmood, Blanco, Achille Lauro, Rkomi, Sangiovanni, Carl Brave, Gazzelle, Franco126, Gaia, Coez, Coma_Cose, Ariete e tanti altri.

Amici 21: la finale

Nel corso della finale andata in onda stasera, abbiamo visto, in qualità di ospiti, Alessandra Amoroso, la sciatrice Sofia Goggia e il comico Francesco Cicchella, che si è esibito con le imitazioni di Ultimo e Achille Lauro. Il vero Ultimo è apparso tramite un collegamento a sorpresa. Anche Sabrina Ferilli ha preso parte alla finale attraverso un rapido collegamento (l’attrice, quest’anno, ha sostituito Stash in una puntata del serale, nel ruolo di giudice).

I 6 finalisti sono stati divisi in due circuiti, il circuito canto e il circuito danza. Luigi ha vinto il proprio circuito, eliminando, in ordine, Albe, Sissi e Alex. Michele, invece, ha vinto il proprio circuito, vincendo il confronto con Serena.

Al termine della finalissima, decisa esclusivamente dal televoto, Luigi ha vinto la coppa di Amici.