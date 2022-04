Amici 21, Lorella Cuccarini: “Ho sempre detto le cose che penso. A volte ne ho pagato le conseguenze” (video)

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il daytime di ‘Amici 21′, in onda, ieri, venerdì 22 aprile 2022, Lorella Cuccarini si è confrontata lungamente con Luigi Strangis per alcune affermazioni durante l’assegnazione di un guanto di sfida (Qui, il video).

Lorella Cuccarini e la riconferma a Striscia a la notizia

La prof di canto ha motivato perché non ha particolarmente gradito alcune dichiarazioni dell’allievo di Rudy Zerbi, in queste settimane, paragonata ad Alex:

Emerge, da questa conversazione, che da una parte ci sono i prof che dicono quello che pensano, che sono veri, gli autentici e dall’altra ci sono prof che, invece, si nascondono e fanno davanti degli elogi e, poi, dietro, pensano tutt’altro…. Non posso permetterti che tu lo dica, perché tu non mi conosci, non conosci la mia storia personale, la mia storia personale. Se mi conoscessi, tu sapresti che ho sempre detto le cose che penso, anche le cose più scomode. A volte, ne ho anche pagato le conseguenze in passato. Ogni volta che scrivo una lettera a te lo penso veramente. Questo discorso sui veri e i falsi buoni non mi piace. Cerco di rapportarmi a voi con estremo rispetto. Per mettere in evidenza i miei allievi non ricorro a mezzucci per screditarvi, mortificarvi, non serve…