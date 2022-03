Amici 21, gli auguri di Gigi d’Alessio ad LDA: “Ti seguo da spettatore silenzioso”

In occasione del suo diciannovesimo compleanno, festeggiato, oggi domenica 27 marzo 2022, papà Gigi d’Alessio ha voluto fare gli speciali auguri ad LDA, tra i protagonisti del serale di ‘Amici 21‘:

Auguri Luca, ti voglio bene❤️ — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) March 27, 2022

Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre.

Il cantautore napoletano non ha mai voluto interferire nel percorso del figlio all’interno della scuola di Maria De Filippi. Il giudice di ‘The Voice Senior’ si è congratulato, sui social, per i successi discografici del terzogenito che, in pochi mesi, è riuscito a scrollarsi di dosso le ingombranti etichette di ‘figlio di…’ e ‘raccomandato di turno’ imponendosi con un proprio stile musicale.

Pochi giorni fa, D’Alessio padre, invece, ha condannato platealmente il comportamento del figlio che, assieme a Calma, ha trattato con estrema sufficienza un capolavoro denso di significato come ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri, scatenando la delusione di Rudy Zerbi. Severo ma giusto… chi non vorrebbe un papà come Gigi d’Alessio?