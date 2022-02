Amici 21, Giulia Pauselli risponde alle critiche per il ballo in gravidanza

I social, spesso, si sa, possono essere molto spietati. Lo sa bene Giulia Pauselli, ballerina professionista di ‘Amici 21′ che, negli scorsi giorni, ha manifestato (di comune accordo con il fidanzato e futuro papà, Marcello Sacchetta) di voler continuare a ballare durante la gravidanza.

Nelle scorse ore, la danzatrice, attraverso un breve ma efficace tweet, ha voluto mettere a tacere, una volta per tutte, i/le detrattori/rici hanno criticato, su Instagram e Twitter, la decisione di proseguire a lavorare anche dopo aver appreso di essere in dolce attesa.

È per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza. Non c’è scritto da nessuna parte che in non si può ballare in dolce attesa. Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina,so bene cosa posso e cosa non posso fare. https://t.co/aRrq4B84mz

