Amici 21: Gio Montana ‘scaricato’ da Anna Pettinelli, Zerbi: “Voglio darti una possibilità” (video)

Durante l’ultimo appuntamento con ‘Amici 21‘, in onda oggi mercoledì 2 marzo 2022, Anna Pettinelli ha deciso di non concedere la maglia del serale a Gio Montana:

Non posso ammetterti al serale con due singoli. Sulle cover sei deficitario. Diventi un problema di schieramenti. La squadra deve essere tutta allo stesso livello. Se c’è un anello più debole, metti in pericolo anche la permanenza degli altri al serale. I tuo singoli sono fortissimi, per quello ti ho scelto. C’è tanto da fare, c’è tanto da cantare. Anche sui tuoi singoli, che performi molto bene, davanti al pubblico in studio stenti a cantare anche quelli. Sei tanto emotivo e tanto insicuro. Non è il Gio che mi aspettavo venisse fuori. Mi vedo costretta che, non portandoti al serale, devi lasciare la cosa. Mi dispiace molto. Hai talento. Credo che, al momento, il serale non sia per te.

Dopo essersi sfogato con i compagni, il cantautore (che avrebbe sperato in un percorso più lungo all’interno del programma o almeno una seconda chance a settembre) raggiunge la saletta di Rudy Zerbi con Calma, Luigi, LDA:

Noi siamo qui per prenderci delle responsabilità. Credo che questo voglia dire non volersi prendere delle responsabilità. A me non piace. E non mi piace quando uno viene scaricato quando le cose non vanno bene. E non per un vero e attento esame artistico. Il regolamento mi concede la possibilità di dare un banco quando voglio fino all’ultimo giorno dell’esame. A differenza di Anna voglio prendermi delle responsabilità. E non trovo giusto il modo in cui sei stato scaricato. Ho deciso di darti una possibilità. Da questo momento sei ufficialmente nella mia squadra come loro. Prima della puntata di domenica voglio vederti studiare giorno e notte, voglio vederti impegnato al massimo. Se darai i risultati sperati ti darò la maglia del serale.