Amici 21, Gigi D’Alessio rimprovera LDA e Calma: “Devono ancora crescere ed imparare tanto”

Come ormai tutti sapete, Rudy Zerbi, durante l’ultima puntata del daytime di ‘Amici 21’, ha rimproverato LDA e Calma che, a più riprese, hanno espresso una serie di critiche e pesanti commenti su ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri.

Chi si deve vergognare siete voi per l’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo di questo genere. Con la supponenza con cui parlate di cose che non sapete. Con la strafottenza con la quale vi rivolgete ad un artista come Daniele Silvestri. Lo sapete che La Paranza parla di mafia. Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. Fate una figura terribile. Sembrate quello che di vostro non siete. Non sapete mettervi in gioco. Non sapete da dove nasce una canzone o chi sia Daniele Silvestri. Siete cascati male. Il discografico di quel pezzo, la casa discografica di quel pezzo, il contratto gliel’ho fatto io. Ero io lì con Daniele Silvestri. Con lui ho lavorato e promosso quella canzone.