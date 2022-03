Amici 21: Christian Stefanelli e Mattia Zenzola finalmente insieme (foto e video)

Nelle scorse ore, sta facendo il giro del web, un filmato con protagonisti Christian Stefanelli e Mattia Zenzola, ex allievi di ‘Amici 21‘. Il ballerino di hip hop è l’ultimo eliminato del serale. Il latinista, invece, ha dovuto lasciare la scuola, ad un passo della finale del programma, a causa di un brutto infortunio. Il suo insegnante, Raimondo Todaro, gli ha promesso di dargli un banco nella prossima stagione dopo essersi ripreso fisicamente dallo stop forzato. Al suo posto, è entrato Nunzio Stancampiano.

Amici 21, il ballerino Christian Stefanelli in crisi vuole abbandonare la scuola: “Ho perso la voglia di ballare”

I due danzatori hanno ripreso, su Tik Tok, il momento dell’incontro dopo tante settimane di lontananza. I fan hanno gioito per gli abbracci ed i saluti sotto la colonna sonora di ‘Brividi’, il pezzo portato al successo da Mahmood e Blanco all’ultimo ‘Festival di Sanremo’. Da quasi due giorni, gli ex protagonisti del talent show di Maria De Filippi sono inseparabili come testimoniano gli scatti e le clip sui rispettivi account Instagram.

Anche Todaro ha commentato gli scatti della reunion con una frase emblematica: ‘La felicità in una foto’.

Hanno gioito assieme, hanno pianto. Sono stati l’uno la spalla dell’altro nei momenti belli ma anche è soprattutto nei giorni no. La loro amicizia è stata una delle pagine più pure della trasmissione di Canale 5. Ecco perché, a distanza di tempo, i seguaci continuano a seguirli con affetto e sincera ammirazione.