Amici 21, Calma: “Me ne voglio andare” (video)

Dopo l’ultimo speciale di domenica 20 febbraio 2022, Calma ha un momento di sconforto. Il cantautore di ‘Amici 21‘, che, spesso risulta nelle ultime posizioni in classifica, si confida con Sissi. L’allievo di Rudy Zerbi teme di non essersi messo in luce per le sue doti interpretative.

Non mi piace stare nella terra di mezzo, sempre così in bilico o sempre ultimo e andare lì davanti. Non mi piace essere considerato quello scarso o uno che non riesce nelle cose. Non voglio che la percezione di me sia quella di uno che arriva primo su una e ultimo sulle altre classifiche.

Dopo aver visto le chart, stilate dagli allievi già promossi alla fase finale del programma e da quelli ancora in corsa per il serale, l’interprete si sfoga con Michele. Il cantante ha manifestato l’intenzione di lasciare definitivamente la scuola perché non si sente valorizzato e a proprio agio.

Dopo aver visto le classifiche Calma ha un momento di sconforto e ne parla con Michele #Amici21 pic.twitter.com/I8X6J51W6v — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 22, 2022

Me ne voglio andare perché non riesco a esprimermi. Non riesco a mettermi nelle condizioni di essere me stesso, mi sento sempre in bilico. Al netto di quelli che sono gli elementi qui dentro non riesco ad avere quelli per emergere, non riesco a stare qui per rimanere agli ultimi posti.

Il ballerino di ‘Amici 21’ cerca di fargli cambiare idea. Ci sarà riuscito?