Amici 21 anticipazioni puntata domenica 13 febbraio 2022

Oggi, sabato 12 febbraio 2022, è stata registrata una nuova puntata di ‘Amici 21‘ in onda, domenica 13 a partire dalle 14 su Canale 5. Grazie ai colleghi del portale Quellochetuttivoglionosapere e alla pagina Twitter Amicinews, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sul nuovo appuntamento con la scuola di Maria De Filippi. Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post.

– Ospiti Emma, Aka7even, Sangiovanni ed Irama, reduce dal ‘Festival di Sanremo 2022’.

– Marcello Sacchetta, giudice di una gara di ballo incentrata sulla versatilità in danza classica e nell’hip hop, ha annunciato che, tra qualche mese, diventerà papà per la prima volta. La fidanzata Giulia Pauselli, ballerina professionista del programma, è incinta.

🔴 Classifica Marcello 🔴 Carola

Serena e Dario (parimerito)

Christian

Alice #AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) February 12, 2022

– Alex, Sissi, Michele e Dario conquistano la maglia del serale.

🔴 CLASSIFICA COVER EMMA 🔴 Sissi 9,5

Aisha 8,5

Calma 8+

Crytical 8

Lda 7,5

Albe 7,5

Alex e Luigi ultimi con 7#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) February 12, 2022

– Nonostante siano risultati ultimi nella classifica stilata da Emma, Alex e Luigi vengono salvati, dall’eliminazione, dai rispettivi prof, ovvero Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

– Dopo l’uscita di scena di Mattia, Raimondo Todaro ha la possibilità di consegnare un banco ad un altro allievo di latino – americano. La scelta ricade su Nunzio che perse la sfida di ingresso proprio contro Mattia. Il danzatore si è scusato per lo sfogo affidato ai social contro il professore. Ed ottenuto un posto da titolare.

– Carola si aggiudica la prova Tim. Alex, invece, è il trionfatore della prova Oreo e del voto di Rtl 102.5

– Il maestro Peppe Vessicchio giudica le performance dei cantanti su ‘Complici’ di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini. Ultimo è Crytical.

🔴 classifica giudicata da beppe vessicchio su complici di nigiotti, primo: calma secondo alex terza aisha quarto Lda quinto Luigi, sesto albe, ultimo crytical 🔴#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) February 12, 2022

– Giò Montana ha presentato il proprio inedito, ‘Sole a Mezzanotte’.