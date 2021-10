Amici 21, Anbeta Toromani torna come giudice di una gara di ballo (video)

Nel corso della puntata di oggi del daytime di ‘Amici 21‘, in onda venerdì 29 ottobre 2021, Anbeta Toromani è stata il giudice speciale di una gara di ballo basata sulla memoria e sullo stile. I ballerini della scuola di Maria De Filippi hanno avuto un’ora di tempo per imparare e preparare la coreografia da sottoporre al severo giudizio della coreografa (Qui, il video).

Anbeta, nella stagione 2002 – 2003 ha partecipato, in qualità di allieva, al talent show di Canale 5, arrivando in finale. Si è aggiudicata la medaglia di bronzo dietro la vincitrice Giulia Ottonello. L’anno dopo, per diverse stagioni, ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti. Per, poi, tornare, al primo amore, il teatro come rivelato, qualche tempo fa, all’agenzia di stampa ‘Adnkronos’:

Non rimpiango nulla degli anni trascorsi in tv, ma ormai il mio futuro è il teatro. Fino a qualche anno fa, non avevo la possibilità di poter scegliere. Ero un’extracomunitaria e le leggi in Italia non mi permettevano di fare nemmeno le audizioni

Durante l’ospitata, l’insegnante ha ricevuto i complimenti da tutti gli allievi in particolare di Carola Puddu, seguita da Alessandra Celentano: “Mi piace l’armonia e la leggerezza, la pulizia e l’eleganza”.

La classifica, stilata da Anbeta, premia Dario con un 8+. Mattia, risultato l’ultimo, ha un momento di sconforto: