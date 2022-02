Amici 21, Alessandra Celentano critica Nunzio Stancampiano: “Atteggiamento spocchioso” (video)

Oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, nel corso dell’ultima puntata del daytime di ‘Amici 21‘, Alessandra Celentano si è confrontata con Nunzio Stancampiano e Leonardo Lini. La maestra ha fatto analizzare a Nancy Berti il filmato con l’esibizione del suo allievo durante l’ultimo speciale del programma. Raimondo Todaro ha trovato una serie di imperfezioni nella coreografia non confermata dalla giudice internazionale.

Il danzatore siciliano, una volta per tutte, ha voluto chiarire il proprio punto di vista:

Io non voglio che passi per quello che le ha risposto male. Io ho solamente detto quello che pensavo riguardo le cose che ha criticato lei. Le ho mostrato il massimo rispetto. La stimo, ha più anni di esperienza di me. Anche se non è una di latino, ha visto dei ballerini di latino. Non sono nessuno per contraddirla. Lo accetto e cerco di farlo mio. Lei mi ha detto: ‘Non mi piace come balla’. E’ un gusto.