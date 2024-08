Amici 2024: un figlio d’arte tra i cantanti della nuova edizione?

C’è ancora massimo riserbo sui nomi ed i volti dei ballerini e dei cantanti che occuperanno uno dei banchi della scuola di ‘Amici 2024‘ in onda, in autunno, con la fase pomeridiana.

Il sito ‘Mondotv24.it’, nelle scorse ore, ha lanciato una bomba che riguarda uno dei possibili concorrenti dell’edizione 24 del talent show di Maria De Filippi. Si tratta di D’Art, nome d’arte di Samuele Riefoli. Il ragazzo, che sogna di affermarsi nel mondo dell’hip hop italiano, è un figlio d’arte… i suoi genitori, infatti, sono Raf e Gabriella Labate. Fin da giovanissimo, è cresciuto a pane e musica. Ha lanciato una serie di singoli (tra cui TPMD (Tuo padre mi detesta) e Stupenda), per iniziare a muovere i primi passi nel mondo della discografia.

Se le voci, lanciate dal portale, dovessero trovare un giusto riscontro, per D’Art, la scuola di ‘Amici‘ potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio per farsi conoscere da una vasta platea.

Intervistato da Vanity Fair, nel 2021, il giovane cantautore non ha mai temuto di essere etichettato come ‘raccomandato’ per aver scelto di approcciarsi allo stesso mestiere del papà:

“Sono pronto a rispondere alle critiche. Non credo basti essere avvantaggiato, partire da una posizione di favore. Bisogna avere qualcosa: un talento, un guizzo. Altrimenti, avvantaggiati o meno, non si arriva da nessuna parte”.

Tre anni fa, a proposito di una ipotetica partecipazione ad un talent show diceva che “Sono stato in televisione una volta, quando, nel 2019, con mio padre ho cantato Samurai. Allora, ho fatto anche un po’ di radio. Quel che mi piacerebbe, oggi, non è un talent, ma Sanremo Giovani”.

Non è la prima volta che un figlio d’arte entra a far parte del talent show di Canale 5: come LDA, terzogenito di Gigi d’Alessio, Emma Marrone con papà musicista e Angelina Mango, figlia di Pino Mango solo per citarne alcuni.