Amici 2022: le foto ed i video del Capodanno di cantanti e ballerini

Come hanno trascorso il Capodanno i ragazzi di Amici 2022? Ballerini e cantanti, nell’ennesima edizione segnata dal Covid-19, sono rimasti nella scuola di Maria De Filippi per evitare qualsiasi tipo di contagio proveniente dall’esterno. Hanno festeggiato assieme, quindi, l’arrivo del nuovo anno, tra balli, canti, giochi e qualche divertente scherzo. Salutato il 2021 e accolto, con gioia ed entusiasmo, il 2022.

Sul profilo ufficiale Instagram della trasmissione di Canale 5, è stato postato un video con le immagini più belle della festa in casetta oltre agli auguri dei ragazzi ai fan, ai familiari e a tutti gli amici con cui non si sono potuti ricongiungere in queste festività.

Tutti si interrogano… quando tornerà in onda il programma? Secondo i rumours del web, il prossimo 5 gennaio, dovrebbe esserci una nuova registrazione dello speciale della domenica che, quasi con certezza, dovrebbe andare in onda o il 9, o con più probabilità, il 16 del mese. Ed il daytime? L’appuntamento giornaliero, dal lunedì al venerdì, dopo ‘Uomini e Donne’, riprenderà sicuramente il 10. Il pubblico saprà, quindi, gli sviluppi delle vicende dei loro protagonisti più amati fuori e dentro le aule di ‘Amici’.

Nelle prossime settimane, si comporrà anche la rosa degli allievi che accederanno alla fase del serale in cui gareggeranno per aggiudicarsi la vittoria finale. Chi sarà il/la trionfatore/rice assoluto/a di questa edizione?